Křídla a symboly Budějovic tvořil tři dny. Spotřeboval 80 plechovek barvy

Autorem je pětadvacetiletý vimperský rodák Martin Rájek. S graffiti začal už na základní škole. „Kreslil jsem si po sešitech, žákovských knížkách a lavicích,“ vzpomíná na začátky.

Odpoledne trávil u legálních ploch, kde pozoroval starší a zkušenější umělce. V deváté třídě vzal poprvé sprej do ruky a zkusil své první graffiti.

„Postupem času jsem se zdokonaloval a začali se ozývat lidi, že chtějí nějaký obraz do bytu nebo do restaurace,“ vypráví umělec, který si tak založil živnost na malování a výzdobu zdí.

Díky tomu ho před časem kontaktovala marketingová manažerka IGY centra Pavlína Jandová s myšlenkou oživení střešních prostor přistavěné části obchodního domu.

„Lidé u nás tráví hodně času a my se jim to tu snažíme udělat co nejpříjemnější, proto jsme chtěli postavit fotokoutek. Motiv křídel je teď ve světě oblíbený, a tak jsme se pro něj rozhodli také,“ informuje manažerka.

„Přemýšlel jsem, jak spojit České Budějovice a křídla. Vzal jsem tři největší dominanty města - radnici, Černou věž a Samsonovu kašnu, k tomu zapojil křídla a dílo bylo na světě. Byla to zatím moje největší práce, většinou jsem kreslil maximálně dvoumetrové plochy,“ říká Rájek, kterému trvalo malování obrazu tři dny a spotřeboval na něj přes 80 plechovek barvy a sto sprejových trysek.

Má rád temné barvy

Předtím, než se rozhodl založit živnost a živit se tím, co ho baví, vystřídal spoustu prací. „Starší kluci mi říkali, že utápím svůj talent za volantem kamionu. Rozhodl jsem se začít malováním živit a zatím to jde,“ pochvaluje si.

Nejvíce se inspiruje na společných sprejerských jamech, kde se potkávají umělci a vyměňují si své poznatky a nápady. „Chodím tam rád, baví mě sledovat práce jiných kluků,“ dodává Rájek.

Díky okřídleným Budějovicím na sebe upoutal větší pozornost, které hodlá využít. „Mám nějaké další zakázky, ale zatím nechci nic prozrazovat,“ říká Rájek s tím, že křídla už nikde opakovat nehodlá, a budou tak jen na střeše IGY centra.

Kromě sprejování má mladý umělec další zálibu v tetování a v blízké budoucnosti by chtěl svou malířskou živnost rozšířit právě o něj. Martin Rájek vystupuje pod uměleckým pseudonymem Erkoart a ke svým výtvorům používá raději temnější barvy.