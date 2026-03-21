Z kbelíku s vodou si vybere osm ohebných vrbových proutků. Pak ještě jeden, kterým je dole pevně omotá a pak ještě nožíkem pečlivě seřízne. Do jedné ruky si chytne čtyři pruty, do druhé také.
Prsty začnou kmitat v naučených pohybech a pod rukama 35letého košíkáře a lesního dělníka Martina Hubeného ze Žimutic u Týna nad Vltavou rychle „roste“ velikonoční pomlázka. Uplyne sotva pár minut a Hubený provázkem na konci proutí svazuje.
„Už jsem vytrénovaný. Když pomlázku moc neutahujete, tak vás ruce ani tolik nebolí,“ usmívá se muž, který před Velikonocemi plete pomlázky s přáteli i místními pravidelně. Pak je rozváží po okolních obchodech a celý výtěžek z jejich prodeje věnuje Diecézní charitě České Budějovice.
„Loni jsme takto vydělali přes sto dvacet tisíc korun. Nejsou to jenom peníze z prodeje pomlázek, ale jezdím i do firem dělat workshopy a učím tam lidi, jak se plete. Co také skvěle funguje, jsou školy, kam po vyučování přijdou za dětmi rodiče a pleteme. Ti pak přispívají i do naší kasičky,“ přibližuje svůj předsváteční koníček a akci Pomlázky pro charitu.
Když to počasí umožní, pracuje s kamarády u venkovního stolu před svým domem, kde dřív bývala schwarzenberská lesovna. Pokud prší, schovají se do garáže.
Pěstuje si vlastní vrby
„Kluky to hrozně baví, navíc si popovídáme a dáme u toho i to pivko. Zkoušejí si udělat pomlázky třeba i z dvanácti, šestnácti prutů a tak dále. Pletou s námi i holky a musím říci, že jsou také hrozně šikovné,“ chválí si Hubený. Už se blíží k sedmi stovkám upletených pomlázek.
A jelikož je žimutický rodák také košíkářem, tak si vhodné proutí na pletení už musí sám pěstovat. Má svoje místa u dvou rybníků. „Zasadil jsem tam asi sedm druhů vrb, já je dokonce i sbírám. Známí už to o mně vědí a vždycky mi přivezou novou sazeničku nebo proutek a já to zkusím zasadit. A sazenice i rozdávám,“ podotýká. Velikonoční pomlázky letos plete například z vrby nachové.
Tuto tradici odstartoval před šesti lety. A začátek to byl zajímavý. „Jsem věřící člověk a občas mívám různá vnuknutí. Zvláštně se to popisuje, ale najednou mě pár dní před Velikonoci napadlo udělat pomlázky. Žena tehdy došla na charitu pro kasičku, já je upletl a dal je k nám na obecní úřad. A hned se vybralo přes dva tisíce korun. Věcí, při kterých pomáhám druhým, je víc. A pletení patří mezi ně,“ vzpomíná košíkář na začátky.
|
Další rok se už domluvil s Jitkou Dopitovou z vltavotýnské pobočky charity a dávali dohromady koncept, vymýšleli a oslovovali zahradnictví v okolí, kde by se hotové pomlázky daly prodávat. „Kam se tradice posunula, je také zásluha Jitky. Ten druhý rok jsem ještě pomlázky pletl sám, třetí se pak přidali dobrovolníci. Teď už to se mnou po šesti letech pletou desítky lidí,“ vysvětluje Hubený.
Doma ve sklepě má už pomlázek, které si zájemci kupují za dobrovolné příspěvky do kasiček, čtyři plné bedny. Ještě je musí zkompletovat. To znamená dodat barevné pentličky a svázat do jednotlivých balíků.
„To děláme v sobotu 21. března v sále v Horním Bukovsku. Je toho tolik a zapojí se plno lidí, že jsme si na to museli vzít sál,“ směje se iniciátor celé akce, která má za cíl pomáhat potřebným.