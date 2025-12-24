Marie Krčmářová říká, že některé zážitky z raného dětství se jí stále vracejí. Někdy přes vůně.
„Dodnes si pamatuji vůni doma vařených brambor. Jídla, které v Americe nenajdu. Ve Státech mi chybí český humor,“ usmívá se temperamentní dáma. Z amerického Rowaytonu ve státě Connecticut přicestovala do rodného města na návštěvu příbuzných.
Vzpomínáte si na březen 1945, kdy na město padaly bomby?
Bydleli jsme v malém domku v Husově kolonii. Pořád slyším kvílení sirén a vnímám, jak maminka se mnou běží k vysílači, kde se schováváme v příkopu. Některé zážitky prostě nejdou zapomenout, i když jsem pořádně nevěděla, o co jde. Nebyly mi ani tři roky.
Já se dostala až do Portorika. Byl to krásný, lehký džob. Tři hodiny večer tanec v kostýmech, pak celý den volno. Moře, pláže. Jenom mi vadila španělština.