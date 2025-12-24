Tančila v Las Vegas i v Portoriku. Z Československa utekla ve vlaku pod lavicí

Premium

Fotogalerie 6

Marie Krčmářová se vrací do Českých Budějovic, kde žije její mladší sestra. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Autor:
  14:00
Osud určí správné rozhodování ve správnou chvíli. Takové krédo má třiaosmdesátiletá Marie Krčmářová z Českých Budějovic. Zažila bombardování v březnu 1945, vojenskou invazi v srpnu 1968, riskantní útěk přes železnou oponu nebo kariéru tanečnice v Las Vegas a Portoriku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Marie Krčmářová říká, že některé zážitky z raného dětství se jí stále vracejí. Někdy přes vůně.

„Dodnes si pamatuji vůni doma vařených brambor. Jídla, které v Americe nenajdu. Ve Státech mi chybí český humor,“ usmívá se temperamentní dáma. Z amerického Rowaytonu ve státě Connecticut přicestovala do rodného města na návštěvu příbuzných.

Vzpomínáte si na březen 1945, kdy na město padaly bomby?
Bydleli jsme v malém domku v Husově kolonii. Pořád slyším kvílení sirén a vnímám, jak maminka se mnou běží k vysílači, kde se schováváme v příkopu. Některé zážitky prostě nejdou zapomenout, i když jsem pořádně nevěděla, o co jde. Nebyly mi ani tři roky.

Já se dostala až do Portorika. Byl to krásný, lehký džob. Tři hodiny večer tanec v kostýmech, pak celý den volno. Moře, pláže. Jenom mi vadila španělština.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív

V Kaplici dokončili stavbu druhé etapy obchvatu. Nová komunikace za 293 milionů...

Kolony aut denně projíždějí centrem Kaplice na Českokrumlovsku. Velká část řidičů ani do města nepotřebuje, nemají však na vybranou, jiná cesta není. To se ovšem změnilo dnes odpoledne, kdy se...

Tančila v Las Vegas i v Portoriku. Z Československa utekla ve vlaku pod lavicí

Premium
Marie Krčmářová se vrací do Českých Budějovic, kde žije její mladší sestra.

Osud určí správné rozhodování ve správnou chvíli. Takové krédo má třiaosmdesátiletá Marie Krčmářová z Českých Budějovic. Zažila bombardování v březnu 1945, vojenskou invazi v srpnu 1968, riskantní...

24. prosince 2025

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Jeden zraněný při nehodě na dálnici D4. Provoz byl obnoven po dvou hodinách

Následky nehody na D4 (23. prosince 2025)

Nehoda tří aut zavřela v úterý podvečer na necelé dvě hodiny dálnici D4 na Písecku na 82. kilometru směrem na Prahu. Při havárii, která se stala po 17:30, se zranil jeden člověk. Provoz byl podle...

23. prosince 2025  18:42

Řidič vjel na přejezd přímo pod vlak, střet nepřežil. Spolujezdce odvezla sanitka

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince...

Tragická nehoda dnes na několik hodin zastavila provoz na trati mezi Volary a Lenorou na Prachaticku. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozu zde nepřežil střet s vlakem. Pravděpodobně nerespektoval...

23. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  16:44

Písecká Sladovna slaví návštěvnický rekord. Chodí víc lidí, než před covidem

Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.

Už přes 70 tisíc lidí letos přišlo do písecké Sladovny. Návštěvnost tak překročila rekord z roku 2019, kdy do interaktivního kulturního prostoru v centru města zavítalo přes 65 tisíc lidí. „Dva roky...

23. prosince 2025  9:47

Devatenáctiletá řidička srazila chodkyni, svědky smrtelné nehody hledá policie

Nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici E. Rošického.

Tragickou nehodu vyšetřují od pátku policisté v Českých Budějovicích. Devatenáctiletá řidička tam na přechodu srazila ženu, která utrpěla vážná zranění, jimž v nemocnici podlehla. Kriminalisté nyní...

22. prosince 2025  15:22

Nové úseky jihočeské dálnice D3 a D4 fungují rok. Ulevily od kolon, zrychlily jízdu

Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jeho předchůdcem...

Před Vánoci si nejen šoféři připomínají, že již rok mohou využívat dálniční obchvat jihočeského krajského města společně s dalšími kilometry D3. Z Českých Budějovic zmizely tisíce kamionů. Řidiči...

22. prosince 2025  9:24

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Jste mladý, běhejte! Petra Hobzová vzpomíná, jak ji na točně cepoval režisér Menzel

V 17 letech Petru Hobzovou na DAMU nevzali, ale i tak jí režisér Milan Fridrich...

Českobudějovická rodačka Petra Hobzová odešla z Jihočeského divadla před 25 lety. Vzpomíná na sbor Jitřenka i režiséra Jiřího Menzela. Teď se věnuje hlavně dabingu. Na pět let například propůjčila...

21. prosince 2025  14:52

Na holky byl ostrý a stejně ho milovaly. Legendární Vondřička se oddal basketbalu

Premium
Bývalý trenér české basketbalové reprezentace Miroslav Vondřička slaví 90....

Laskavý a upřímný člověk, skvělý trenér, osobnost. Miroslav Vondřička právem patří mezi české basketbalové legendy. Vychoval stovky hráček, úspěšně vedl národní tým. Nikdy neztratil své charisma. Až...

20. prosince 2025

Fanoušek si nechal vytetovat Babouky na ruku, směje se kapelník legendární dechovky

Tomáš Staněk má jako kapelník na starosti veškerou administrativu a řízení...

Bez přehánění legendární. Takový přívlastek patří k Baboukům, nejstarší jihočeské dechovce. Ta funguje 157 let, její koncerty plní sály a hlediště akcí či festivalů. Má dokonce vlastní fanklub...

20. prosince 2025  6:46

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.