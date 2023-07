Oproti Evropě se u nás nosí barevné kérky, hodnotí budějovická tatérka

Ve studiu Moon Cat Tattoo laděném do zelené a zlaté barvy zkoumá jeho vedoucí tatérka Marie Führerová jemné květy na paži zákaznice. Ty vytetovala před rokem. Tenké linky a citlivě zpracované detaily jsou pro umělkyni přezdívanou Mařínka typické.

Jak často kontrolujete své starší práce?

Hlavně u stálých klientů sleduji hojení, když se ke mně vracejí. Klienty zároveň žádám o fotky zahojených kérek, to ale nebývá vždy úspěšné. Lidé to buď nechtějí fotit, nebo to udělají tak, že fotka je skoro nepoužitelná. Alespoň ale vidím, jak to dopadlo.

Vybudovala jste úspěšné tetovací studio, kam se klienti rádi vracejí. Jaké byly vaše začátky?

Poprvé jsem držela strojek v ruce v roce 2015. Ze začátku se tomu ale nedalo říkat tetování. Ten první rok to byly spíše takové pokusy.

Vzpomínáte si na první věc, kterou jste tetovala?

Vytetovala jsem si na kotník dvě malá srdíčka. Mám je společně s kamarádkou, díky níž jsem začala tetovat. Ona chodila k tatérovi, který teď pracuje u mě, a já jsem jí tehdy kreslila designy. Jednou za mnou přišla a navrhla mi, abych taky zkusila tetovat. Koupila jsem si tedy strojek, ale prvotně to bylo myšlené jen jako hobby.

A teď už pátým rokem vedete renomované studio.

Teď je z toho takový hezký byznys. Je nás tu devět tatérů a jedna kolegyně na permanentní make-up, takže deset lidí. Máme to založené na přátelství, nemáme mezi sebou žádnou nevraživost.

Marie Führerová (27 let) Tatérka s přezdívkou Mařínka pochází z Českých Budějovic a své zálibě se věnuje od roku 2015. Její práce je typická jemnými linkami a detailním zpracováním. Nejčastěji tetuje přírodní motivy, mandaly a drobné nápisy. V roce 2018 založila tetovací salon Moon Cat Tattoo, který se nachází v Široké ulici. Pravidelně hostuje v zahraničí. Svoji tvorbu ukazuje na svém instagramovém profilu marinka.tattoo.

Takže mezi tatéry není rivalita, že by si každý chránil know-how?

Vůbec ne, není ani mezi jinými studii. Každý má svoji klientelu. Sami si hodně radíme, je tam větší progres, než když člověk pracuje sám. Každý z nás má svůj styl a zakázky si přerozdělujeme podle toho, co je komu blízké. Člověk je přirozeně nejlepší v tom, co dělá nejčastěji.

Odkazujete tedy na kolegy, pokud je jim styl bližší. Jsou ale i situace, kdy motiv zcela odmítnete tetovat?

Ano, mám vyhraněný styl, který dělám. Lidé ale vědí, co je v mém záběru, a podle toho se na mě obracejí. Svoji práci prezentuji na Instagramu. Většinou dělám menší věci, protože se zabývám hodně detaily, což u velkých kérek moc nelze. Nestalo se mi, že bych musela někoho odmítnout kvůli eticky nekorektnímu motivu. Vím ale, že se to kolegům docela často stává. Ve studiu takové věci netetujeme.

Máte zkušenosti i se zahraničními salony, tetovala jste třeba v Mnichově. Jak se liší tetovací kultura v zahraničí od té české?

Nemůžu hodnotit salony obecně. Když ale hostuji v Mnichově, netetuji typ prací jako v Česku, kde mám více vyhraněný styl. Oproti České republice jsou v zahraničí daleko méně populární barevné kérky. Kolegové, kteří jezdí hostovat, mají většinou problém najít klientelu na barvy. Je to zajímavé.

V čem je pro vás takové hostování přínosné?

Vyplatí se mi to finančně. V Německu je úplně jiná hodinová sazba. Doma se pohybuji na částce 1 800 až dva tisíce korun za hodinu, tam to začíná na 150 eurech, tedy asi 3 500 korun. Konkrétně ve studiu, kam jezdím, mám dvě možnosti. Klienty mi buď objednává studio, nebo zájemci píší přímo mně. Při první variantě platím vyšší provize, čtyřicet procent z výdělku. Jezdím tam delší dobu, takže mě už znají. Kombinuji proto obě možnosti, kdy některé lidi seženu sama a zbytek termínů doplní studio. I když mám v Budějovicích vlastní studio a mohlo by se zdát, že provize v Německu jsou vysoké, přivezu si odtud pěkné peníze.

Hodně cestujete. Máte ještě další porovnání s cizími zeměmi?

Tetovala jsem pouze v Německu, ale evropské státy se od sebe moc neliší. Rozdělila bych dva typy salonů. Ve větších městech, jako je Amsterodam, je častější walk-in salon, kde tatéři čekají, až někdo přijde. Pak jsou salony, kde je potřeba rezervace termínu a funguje tam více individuální přístup. Pokud má člověk zájem o práci známého umělce, musí počítat s delší čekací lhůtou.

Musíte se jako tatér také neustále vzdělávat?

Tetování je poměrně čerstvý obor, takže tolik školení není. Pokud ale jsou, většinou je vedou tatéři, kteří začínali se mnou.

Pravidelně se účastníte Tattoo Jamu ve Strakonicích, kde se vám daří v soutěžích. Co vás na konvenci láká?

Je to jihočeská akce, která má dlouhou tradici. Beru to hlavně jako zábavu. Jednou za rok se tam s ostatními tatéry potkáváme, pijeme pivo a sledujeme vystoupení. Líbí se mi i soutěž v tetování. Všechno je takové přátelské.

Co dělají lidé při pořizování tetování špatně?

Nejzásadnější věc je dobrý výběr tatéra. Doporučuji dívat se na fotky zahojených tetování. To, že vypadá dobře po vytetování, neznamená, že bude hezké za rok. Špatná technika se může projevit za nějaký čas. Zároveň by měl zájemce oslovit tatéra, který se zaměřuje na žádaný styl. Nevyplatí se na něm šetřit, protože je to investice na celý život.

V módě se vracejí staré trendy. Pozorujete, že by se vracely kdysi oblíbené motivy tetování?

Dříve byly populární černé tribalové motivy. Ženy je často mívaly na bedrech nebo muži na ramenou. Teď byla doba, kdy se to považovalo za hodně nemoderní. Najednou se tribal vrací v alternativní, jemnější variantě. Celkově je to ale stejné jako předtím. Hodně často si to nechávají dělat mladí lidé okolo dvaceti let a je znát, že si nepamatují časy, kdy se to každý snažil zakrývat.

Myslíte, že tetování někdy vyjde z módy?

Tetování je životní styl. Někdo se k němu za celý život vůbec nedostane, někoho obklopuje stále. Jsou vlny, kdy se lidé nechávají tetovat více, a později to zase opadne. Nemyslím si, že by vymizelo úplně. Pokud má tatér stálou klientelu, výkyvy nepozná.