Policisty přivedla k manželskému páru všímavost okolí. „Následně při domovní prohlídce a zadržení obou podezřelých kriminalisté zjistili, že zadržená dvojice pravděpodobně ženě, která se potulovala kolem nádraží a podobných objektů, nabídla společné bydlení, s čímž žena souhlasila,“ přiblížila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.
Na to, co ji v jejím novém domově čeká, ji ale nemohlo nic připravit. „Zadržené dvojici šlo hlavně o invalidní důchod a další dávky ženy. Ten jí samozřejmě brali, dále měli ženu urážet, fyzicky ji napadali. Jídlo, co od nich dostala, jí hned zase brali,“ upřesnila Joklová.
Žena prý také musela vykonávat domácí práce, za trest klečela nebo jí ostříhali vlasy.
Manželé ženu podle kriminalistů týrali několik měsíců. Policisté míní, že od loňského listopadu do poloviny letošního května. Při domovní prohlídce ji vyšetřovatelé nalezli ve velmi zuboženém stavu a zdravotníci ji museli odvézt do nemocnice.
Kriminalisté zahájili trestní stíhání manželů. Jsou obviněni z týrání osoby žijící ve společném obydlí ve formě spolupachatelství. U soudu dvojici hrozí trest v délce od dvou do osmi let vězení.
„V současnosti je obviněná ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost a obviněný muž je stíhán vazebně,“ podotkla policejní mluvčí.