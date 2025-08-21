Bití, hlad i ostříhané vlasy. Manželé ženě nabídli bydlení, pak ji zotročili

Autor:
  12:35
Urážky, fyzické napadání, ale i odebírání invalidního důchodu. Tím vším si musela projít žena na Prachaticku, kterou týral manželský pár. Kriminalisté ji našli při domovní prohlídce ve velmi zuboženém stavu, obviněným manželům hrozí až osm let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Policisty přivedla k manželskému páru všímavost okolí. „Následně při domovní prohlídce a zadržení obou podezřelých kriminalisté zjistili, že zadržená dvojice pravděpodobně ženě, která se potulovala kolem nádraží a podobných objektů, nabídla společné bydlení, s čímž žena souhlasila,“ přiblížila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Na to, co ji v jejím novém domově čeká, ji ale nemohlo nic připravit. „Zadržené dvojici šlo hlavně o invalidní důchod a další dávky ženy. Ten jí samozřejmě brali, dále měli ženu urážet, fyzicky ji napadali. Jídlo, co od nich dostala, jí hned zase brali,“ upřesnila Joklová.

Ženu manželé podle obžaloby nepřevlékali, oblečení jí zarostlo do kůže

Žena prý také musela vykonávat domácí práce, za trest klečela nebo jí ostříhali vlasy.

Manželé ženu podle kriminalistů týrali několik měsíců. Policisté míní, že od loňského listopadu do poloviny letošního května. Při domovní prohlídce ji vyšetřovatelé nalezli ve velmi zuboženém stavu a zdravotníci ji museli odvézt do nemocnice.

Tyran manželku trápil sedm let, naposledy ji škrtil a pořezal na těle

Kriminalisté zahájili trestní stíhání manželů. Jsou obviněni z týrání osoby žijící ve společném obydlí ve formě spolupachatelství. U soudu dvojici hrozí trest v délce od dvou do osmi let vězení.

„V současnosti je obviněná ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost a obviněný muž je stíhán vazebně,“ podotkla policejní mluvčí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Jeřáb se ramenem zasekl do mostu na dálnici. Řidič lezl z kabiny po žebříku

Poškozený most, poničený jeřáb a omezení provozu do dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Takové jsou následky nehody, kdy jeřáb ze zvednutým ramenem nepodjel most a zasekl se do jeho konstrukce. Řidič...

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

Bití, hlad i ostříhané vlasy. Manželé ženě nabídli bydlení, pak ji zotročili

Urážky, fyzické napadání, ale i odebírání invalidního důchodu. Tím vším si musela projít žena na Prachaticku, kterou týral manželský pár. Kriminalisté ji našli při domovní prohlídce ve velmi...

21. srpna 2025  12:35

Archeologové ve Strakonicích prozkoumali středověké sídliště, vyrostou zde garáže

Nože, zvířecí kosti, ale i střepy a výhňové kleště objevili archeologové ve strakonickém Častavíně. Našli tam raně středověké sídliště, které přináší cenné poznatky o životě na Strakonicku v 9. až...

21. srpna 2025  9:02

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:09

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  10:53

Drama v nemocnici. Agresor napadal zdravotníky, zranil policistu a ničil celu

S velmi agresivním mužem se museli potýkat strakoničtí policisté. Jeli pro něj do nemocnice, kde nadával zdravotníkům. Pak ho museli uklidňovat cestou na oddělení i v cele. Nepomáhaly ani uklidňující...

20. srpna 2025  9:35

Ideální na piknik, přečká i velkou vodu. U Vltavy otevřeli Sluneční ostrov

Dva umělé ostrovy, na kterých mohou obyvatelé Českých Budějovic trávit volný čas a odpočívat. Relax přímo ve městě nabízí nově otevřený Sluneční ostrov u Jiráskova nábřeží u Vltavy. Stavba je první z...

19. srpna 2025  13:02

Obchvat se osvědčil. Dálnice D3 kolem Budějovic bude natrvalo bez poplatku

Pět tisíc aut denně na jednom konci Českých Budějovic najede na část dálnice D3, která slouží jako obchvat, a na druhém konci jich stejný počet vyjede. Obchvat krajského města funguje, doprava je...

19. srpna 2025  9:44

Místní bojují za prachatickou porodnici. Kraj rozhodnutí o uzavření nezmění

Prachatičtí zastupitelé nesouhlasí s rozhodnutím o uzavření tamní porodnice. Shodli se na tom na pondělním veřejném mimořádném zasedání. To však již nic nezmění na rozhodnutí kraje. Prachatické...

19. srpna 2025  8:44

Nové dresy, podpisy opor i generálního partnera. Písek potěšil fanoušky

Nové kontrakty pro klíčové hráče a reprezentanty, prodloužení smlouvy s generálním partnerem i hned tři sady dresů na novou sezonu. Písečtí basketbalisté představili pro nadcházející ročník řadu ryze...

18. srpna 2025  14:42

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Geologové zkoumali lokalitu u Jaderné elektrárny Temelín, kde by mohl stát malý modulární reaktor. Jeho stavbu by chtěl ČEZ zahájit na přelomu desetiletí a zhruba v polovině 30. let by mohl začít...

18. srpna 2025  14:34

PŘEDVÝBĚR.CZ a.s.
Montér - mechanik (pouze ranní směna)

PŘEDVÝBĚR.CZ a.s.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 38 000 - 45 000 Kč

Dalších 32 710 volných pozic

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z...

18. srpna 2025  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.