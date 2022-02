Buďte k sobě ohleduplní, radí manželé, kteří jsou spolu sedmdesát let

„Ve dvaceti letech jsem ještě vyhrával, ale pak, když jsem začal chodit s tebou, to jsem už dojížděl čtvrtý,“ otočil se se smíchem ke své manželce Zdeněk chvíli před slavnostním obřadem. Ukázali, že stále umí brát život s úsměvem.

„To víte, že to pořád nebylo mezi námi jako sluníčko. Ale jsme spolu pořád a jsme za to rádi. Mladým lidem bychom poradili, aby byli k sobě určitě ohleduplní a nebyli na sebe oškliví. Někdy se sice snadno utrousí špatné slovíčko, ale pak se to odpustí,“ doplnila svého manžela Ivanka Knotová.

Na platinové svatbě v obřadní síni se v sobotu sešla celá velká rodina Knotových. Obřad vedl českobudějovický zastupitel František Konečný.

„Manželé žijí stále velmi aktivním životem. Pan Zdeněk celý život vášnivě rybaří a donedávna byl skvělý řidič, pro kterého nebyl problém ujet najednou trasu z Českých Budějovic do Istanbulu. Paní Ivanka dodnes pomáhá s hlídáním pravnoučat a její rajská omáčka a ovocné knedlíky jsou v rodině vyhlášené,“ předčítal Konečný před zopakováním manželského slibu a podpisu do pamětní knihy.

„Mají strašnou sílu do života a chtějí překonávat překážky a to pro naši rodinu hodně znamená,“ zmínila jedna z dvou cer Knotových Vladimíra Hrušková.

„Maminka byla vždycky strážkyně rodinného krbu a dbala, abychom měli všichni hodně jídla a podobně. Když jsem například šla na výlet, tak jsem s sebou vždycky nesla ohromný batoh plný svačin a tím jsem nakrmila celou třídu. Všichni mi ji záviděli. Táta zase dbal na to, abychom sportovali, naučil nás střílet, řídit auto a podobně. Takže já hrála fotbal, hokej a lyžovala jsem,“ usmála se Hrušková.

Knotovi mají čtyři vnoučata a devět pravnoučat. Právě jedna z vnuček připravila 86leté Ivance a 91letému Zdeňkovi přímo v obřadní síni jedno velké překvapení. Ještě než se svatebčané dostali ke gratulacím platinovému páru, zastupitel Konečný k velkému překvapení všech přítomných oddal vnučku Veroniku s jejím dlouholetým partnerem.