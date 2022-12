Manuál pro čistý Malák tvoří architekti podle přání místních obyvatel

V první části setkání seznámila Barbora Týcová z Ateliéru pro veřejnou debatu posluchače s výsledky internetové ankety. Ta měla spolu s první veřejnou besedou sloužit jako základ pro práci projektantů.

„Z ankety, do které se zapojilo 162 respondentů, vychází, že na lokalitě si lidé nejvíce cení jejího přírodního charakteru, neformálnosti a možnosti koupit si občerstvení. Vadí jim nevzhledné toalety, reklamní smog nebo auta porušující zákaz vjezdu,“ shrnula Týcová.

Doplnila, že lidé by v lokalitě u řeky Malše ocenili i více osvětlení a koupací zóny pro děti. Obávají se pak toho, že se z ní stane atrakce, která ztratí svůj genius loci.

Pak Anna Kozáková z ateliéru Tečka představila posluchačům jejich vizi pro místo, kde obyvatelé Budějovic rádi tráví volný čas. Louku od Modrého mostu k dětskému hřišti u autobusové točny by měla protínat cyklostezka, mezi hřištěm a brouzdalištěm má vzniknout prostor pro občerstvení.

Ústřední část mezi Malým jezem a železničním mostem chtějí nechat i nadále přírodním lesoparkem, pro který je typický přírodní charakter. U Velkého jezu pak projektanti vytyčili prostor pro novou pláž.

„Při projektování jsme se snažili vyhovět všem podnětům od lidí. Ústřední část u Maláku by tak měla zůstat co nejvíce přírodní bez zásahu. Občerstvení jsme proto přesunuli k dětskému hřišti, aby lesopark nijak nenarušovalo a zároveň bylo po ruce pro rodiny s dětmi,“ popsala Kozáková.

Participativní rozpočet V roce 2020 se Budějovice zařadily mezi města, která svým obyvatelům umožňují rozhodovat o části veřejného rozpočtu. Občané mohou navrhovat investiční i komunitní projekty, které by ve svém městě ocenili. Návrhy jsou vystavené na probudejce.cz, kde pro ně mohou lidé hlasovat. Mezi vítězné projekty pak město rozdělí 10 milionů korun.

Doplnila, že se v projektu snažili smysluplně oddělit stezky pro pěší a cyklisty, protože nyní v lokalitě každý jezdí, kde chce, a vznikají tak nebezpečné situace.

Právě cyklostezka se ale u místních setkala s největší kritikou. „Louku u mostu využívají pejskaři a chodí tam cvičit školy s dětmi. Nemůžete ji rozdělit asfaltovým pásem, úplně ji tím znehodnotíte,“ stěžoval si jeden z místních.

Zamýšlená úprava si ale našla i své příznivce. „Lidé přes louku jezdí už dlouho, vznikla tam vyježděná pěšina. Přijde mi dobré, že projekt respektuje to, co lidé v lokalitě sami zavedli,“ uvedla jiná obyvatelka lokality. Po dlouhé debatě ale všichni dospěli ke shodě, že oficiální cyklostezka by přes louku vést neměla.

Další otázky vyvolala například koncentrace stánků na jednom místě, která by tam mohla způsobit nárůst hluku, nebo využití betonu při stavbě nábřeží. Jinak ale byli lidé s dalšími body spokojeni.

„Materiály jsme navrhovali tak, aby co nejvíce podpořily přírodní charakter místa. Pracujeme hlavně se žulou, štěrkotrávníkem a barevným asfaltem. U mobiliáře jsme vycházeli z období první republiky, s níž je Malák spjatý. Barevná paleta objektů a zařízení by také měla být jednotná, aby lokalita působila uceleným dojmem. Vegetace by se pak měla skládat jen z místních rostlin, které se v lokalitě přirozeně vyskytují,“ sdělila Kozáková s tím, že v manuálu vytipovali i několik míst, kde se by kvůli zlepšení biodiverzity nemusela sekat tráva.

Vítěz participativního rozpočtu

Manuál pro čistý Malák se stal v roce 2021 jedním z jedenácti vítězných projektů participativního rozpočtu a jeho výsledkem bude studie, která napoví, jak k místu přistupovat. Také má zaručit, že případné úpravy budou mít architektonickou kvalitu. Dokument nebude závazný, má pouze návodnou funkci.

„S podobou jsem spokojená, podněty místních a veřejná debata ho opravdu dokázaly posunout správným směrem, je teď na městě, jak se k manuálu postaví,“ sdělila Kateřina Landová, která projekt do participativního rozpočtu přihlásila.

Dokument má nyní podporu i nového vedení města, které chce jeho ideály naplňovat. „Manuál jen vytyčuje pravidla rozvoje, nepřichází s žádnou konkrétní investicí. Až bude kompletní, zařadíme ho do našich strategických plánů. Nyní ale žádné plány s lokalitou nemáme,“ uvedla náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

Doplnila, že první věcí, která bude na Maláku podléhat manuálu, by mohla být nová budova sloužící jako sklad pro soukromou půjčovnu paddleboardů a stánek s drobným občerstvením.