Lidi budily divné zvuky. Při mrazech je vytváří šrouby v malé vodní elektrárně

„Ty zvuky jsou až děsivé. Nevíte, co to může být? Je to strašidelné, já to slyším vždycky večer. Strašně to duní, nedá se spát.“ Sociální sítě řady obyvatel z Českých Budějovic a okolí poslední dny plní podobné vzkazy.

„U nás v sobotu v Doubravici byly tyto divné zvuky taky slyšet. Ráno v půl třetí mě zarazilo, co to je, když jsem odjížděla z domova. Jak ze sci-fi filmu, mimozemšťané,“ dumala nad zvláštností ve facebookové skupině Jsem z Budějc například Václava Dobešová.

Řada lidí tam debatovala nad tím, co vytváří dunivé zvuky, které byly slyšitelné až několik kilometrů daleko. V českobudějovických čtvrtích Mladé a Rožnov nebo v Boršově nad Vltavou či v Roudném.

O nic mezi nebem a zemí, co by u krajského města s nadsázkou museli přijet vyřešit experti na paranormální jevy Mulder a Scullyová, však rozhodně nejde.

Vysvětlení je prosté a celkem jednoduché. Zvuky vytváří tři velké Archimédovy šrouby v malé vodní elektrárně Planá na řece Vltavě. Jak namrzají jednotlivé části zařízení, točící se šrouby se pak třou o zmrazky a vydávají právě takový dunivý zvuk. Ten se pak díky zimnímu počasí i lehce zamrzlé hladině řeky Vltavy šíří daleko. A často především v noci, ve dne elektrárna díky okolnímu hluku třeba z nedaleké silnice není tak slyšet.

Na nápravě se už však pracuje. „Obyvatelům se omlouváme, je nám to líto. Přijali jsme však taková technologická opatření, abychom zvuky omezily,“ uvedl stručně jednatel malé vodní elektrárny Planá Michal Čermák. V praxi to znamená, že pracovníci elektrárny se snaží zamrzlé lišty zahřívat, aby se už led šroubů tolik nedotýkal.

Nejblíže elektrárně bydlí lidé přímo v Plané. Podle starosty Tomáše Pintéra navíc obyvatelé zvýšený hluk až tolik neřeší. „Nikdo si tu na elektrárnu výrazně nestěžuje,“ míní starosta.

Sám bydlí kousek od vodního díla a hluk tak občas vnímal. „Přímo z ložnice na elektrárnu koukáme a zhruba před osmi dny jsem silnější zvuky zase zaznamenal. Už jsme otáčení šroubů řešili s panem Čermákem zhruba čtyři, pět let zpátky. Pak udělal nějaká opatření, zlepšilo se to a až nyní se zvuky zase vrátily. Záleží ale, jak třeba jde vítr a podobně. Nejintenzivnější to bylo teď na silvestra,“ popsal Pintér svůj osobní zážitek. Sám každopádně chápe, že pro některé obyvatele Plané či okolních obcí může být hluk nepříjemný.

Malá vodní elektrárna stojí na plánském jezu na Vltavě od prosince roku 2015. Na jejích webových stránkách stojí, že díky použité technologii je její provoz více šetrný k rybám a dalším vodním živočichům. Nyní se majitelé vodního díla různým vylepšováním snaží, aby tření šroubů bylo co nejmenší.