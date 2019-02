Zubaře z budějovického Máje pacienti neviděli přes rok, návštěvy ruší SMS

Situace lidí zaregistrovaných v zubní ordinaci na sídlišti Máj je bizarní. Objednají se na preventivní prohlídku, čekají několik měsíců a den před návštěvou ordinace jim přijde SMS: „Z důvodu nemoci p. doktora zítřejší návštěvu ruším. Děkuji za pochopení. Až bude pan doktor ordinovat, zavolám termín.“

Když se náhradního termínu nedočkají a objednají se znovu, opakuje se po půl roce stejný scénář. Těsně před cestou na zubařské křeslo dostanou SMS, že lékař ještě ordinovat nebude a někdo jim zavolá, až začne. Přitom nikdo neví, kdo zprávu poslal – podepsaná je jen „ordinace zubní Máj“.

Takovou zkušenost, která se táhne už od předloňského podzimu, popsalo MF DNES hned několik klientů včetně manželů Kateřiny a Petra z Budějovic.

„Máme štěstí, že jsme nepotřebovali žádný akutní zákrok. Ale s touto ‚péčí‘ bychom se k němu mohli snadno dopracovat. Musíme začít hledat spolehlivějšího zubaře,“ shodují se.

Někteří pacienti si stěžovali, že je při vstupní prohlídce posadila na křeslo jen sestra a udělala jim rentgen. Za registraci si naúčtovala 400 korun, na další prohlídku provedenou doktorem už však nedošlo.

Samotná zubní ordinace na sídlišti Máj je zamčená, na dveřích najdou příchozí jen informaci, že v případě akutního problému mají zkusit vyhledat jiného lékaře. A také, že se nespokojení pacienti mají obrátit na ministerstvo zdravotnictví, které podle letáku „bagatelizuje nedostatek kvalifikovaných lékařů“.

Provozovatel Zdravotnického zařízení Máj přiznal, že nového zubaře intenzivně hledá. „Pochybení je na naší straně, s lékaři je však těžká domluva. Ale celý rok jsme nebyli úplně bez zubaře, byl tu pro některé akutní případy. Spoustě lidí s bolestí zubů jsem však musel říct, objednejte se jinam. Tento stav trval do srpna, pak přestala druhá strana, co nám slíbila výpomoc, komunikovat,“ popsal jednatel privátní společnosti Jan Šerý.

Na nestandardní zdravotní provoz se zaměřil krajský úřad. „Tímto případem se zabýváme a řízení ještě neskončilo. Každý poskytovatel zdravotních služeb musí splnit personální, technické a věcné podmínky. A pokud je nenaplní, musí počítat se sankcemi,“ potvrdil šéf krajského odboru zdravotnictví Petr Studenovský s tím, že postihy jsou od pokut až po zavření provozu.

Českobudějovická zubní lékařka Zuzana Vystrčilová apeluje na lidi, aby byli při výběru svého zubaře obezřetní.

„Zaregistrovat se v ordinaci, kde nezjistíte ani jméno ošetřujícího lékaře, je lehkomyslné. Je to problém velkých měst, kde ordinace spadají pod privátní firmy, kde není možné dohledat, jaký lékař u nich byl zaměstnaný. Otevřou středisko a zaměstnají i cizince bez potřebné kvalifikace,“ řekla Vystrčilová, která je i předsedkyní revizní komise budějovické oblastní stomatologické komory.

Na Budějovicku je situace stabilní

Přitom pro každého zubního lékaře v zemi je povinné členství v profesní komoře. Stomatologická komora garantuje vzdělání a odpovídající úroveň léčby u svých členů.

„A to nemůžeme dělat u lidí, u nichž nikdo ani neví, že tu pracují. Je to možné říct i tak, že kdo ošetřuje pacienty a není členem komory, dělá něco proti zákonu a měl by se o tom dovědět krajský úřad, který vydává oprávnění všem poskytovatelům zdravotní péče na svém území,“ podotkla Vystrčilová.

Je přesvědčená, že z českých lékařských fakult vychází dost zubních lékařů, jejich týmy posilují i kolegové ze Slovenska a Ukrajiny.

„Ale je pravda, že moderní postupy vyžadují víc času na poskytnutí ošetření, takže nám péče trvá déle. Udělat bílou plombu, implantát, keramický můstek je časově náročnější než práce třeba s amalgámem. V tom je zádrhel, výsledek je však mnohem kvalitnější. Jsme naprosto srovnatelní s Evropou,“ vysvětlila Vystrčilová.

Ačkoli najít nového zubaře není v krajském městě pro řadu lidí snadné, podle Všeobecné zdravotní pojišťovny je situace v nejlidnatějším okrese jižních Čech stabilní.

„V okrese České Budějovice máme 138 smluvních zubních lékařů a při přepočtu na pojištěnce se jejich počet zde pohybuje mírně nad celorepublikovým průměrem. Stížnosti našich klientů, že nemohou sehnat zubaře, zde nezaznamenáváme,“ sdělila Lucie Krausová z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Zdravotnické zařízení Máj, za nímž stojí společnost Trasto Consulting, však mezi smluvní partnery největší české zdravotní pojišťovny nepatří.

„S tímto zdravotnickým zařízením nemáme pro obor stomatologie uzavřenou smlouvu ani jím nikdy nebyla vykázána jakákoliv stomatologická péče poskytnutá našim klientům, ani mu tedy žádná nebyla uhrazena,“ řekla Lucie Krausová.