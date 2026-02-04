Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Autor: ,
  9:36
Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak předloni činily 6,58 miliardy korun.
Fotogalerie4

Sýr s modrou plísní Niva. | foto: Koláž - iDNES.cz

Tržby vzrostly Madetě o 700 milionů korun na 7,55 miliardy. Přibližně 90 procent z toho tvoří mlékárenská výroba. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Firma v roce 2024 zaměstnávala 1 317 lidí, o deset méně než o rok dříve. Madeta prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby předloni činily 6,58 miliardy korun. Z toho 6,17 miliardy byly výnosy z prodeje vlastních výrobků, zbytek společnost utržila za prodej zboží a služeb. Zahraniční tržby oproti tomu dosáhly 973,7 milionu korun.

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Madeta má čtyři výrobní závody, a to v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Produkují více než 250 druhů výrobků.

Předseda představenstva a generální ředitel Madeta a. s. Milan Teplý.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Hlavními zahraničními trhy jsou Libanon, Spojené arabské emiráty, ale i státy Evropské unie, dále vyváží do Asie, Afriky a Ameriky. Každý ze závodů se specializuje na jiné výrobky.

Například v Plané je největší produkce tvrdých přírodních a polotvrdých sýrů v Česku. Tamní závod na trh uvedl také nový sýr holandského typu Madeland, vyrábí se v něm například i Jihočeské máslo nebo Jihočeské pomazánkové.

V Jindřichově Hradci se Madeta specializuje především na výrobu mléčných dezertů Lipánek. Vyrábí se tam rovněž tvarohy, jogurty nebo zakysané smetany. Specialitou tohoto závodu je výroba zrajících sýrů Romadur a Jihočeský syreček.

Je neuvěřitelné, kolik Češi snědí lipánků, říká šéf Madety

Českokrumlovský závod se pak zaměřuje na výrobu nivy, ročně jí vyprodukuje dva tisíce tun. V Pelhřimově vyrábí trvanlivou smetanu, mléko a také ochucené mléko. V roce 2010 tam firma přesunula z Českých Budějovic výrobu mléka, smetany a podmáslí.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:36

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

3. února 2026  16:54

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

3. února 2026  15:37

Labutě z Vltavy prodává chovatel z jihu Čech do zahraničí, tvrdí zvířecí záchranář

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť.

Muž, který před několika dny chytil a odvezl z Vltavy v Praze labutě, je podle zvířecích záchranářů známý chovatel, veterinář a obchodník s ptactvem z jižních Čech. Toho už při nelegálním odchytu...

3. února 2026  14:52

Zbraňová amnestie na jihu Čech. Lidé donesli i kopii pušky ze slavného filmu

Zbraňová amnestie v Jihočeském kraji přinesla v lednu 2026 celkem 103...

Celkem 103 pistolí či pušek odevzdali lidé za první měsíc zbraňové amnestie na jihu Čech. Policisté převzali i několik unikátů. Například po domácku vyrobený revolver, či zbraň připomínající pušku ze...

3. února 2026  14:07

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

OSLAVA. Český útočník Aleš Kotalík z Calgary dal gól Tampě a zdraví fanoušky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních...

3. února 2026  12:25

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

3. února 2026  7:41,  aktualizováno  12:17

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Další ročník projektu Bez faulu. Kluby NBL i diváci opět pomohou parabasketbalistům

Projekt Bez faulu v roce 2026 pomáhá parabasketbalistům Barboře Kafkové a...

Se začátkem bojů v nadstavbové části nejvyšší české basketbalové soutěže Maxa NBL přichází také každoroční charitativní projekt Bez faulu. Letos kluby, diváci i partneři pomohou dvěma handicapovaným...

2. února 2026  17:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lyže, brusle i spousta hudby. Olympijský festival v Budějovicích může začít

V Českých Budějovicích se výstaviště promění na olympijský park. (2. února 2026)

Na českobudějovickém výstavišti začne ve čtvrtek olympijský festival. Návštěvníci si tam vyzkouší 23 převážně zimních sportů, třeba sjezdové a běžecké lyžování, bruslení nebo curling. Zavítají mezi...

2. února 2026  16:38

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu...

2. února 2026  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.