Bez dotací nebudeme dodávat mléko do škol, nejsme charita, řekl šéf Madety

Škrtání zemědělských dotací podle generálního ředitele Madety Milana Teplého míří proti velkým podnikům. Sám pochybuje o tom, že namísto nich pokryjí poptávku malé.

Jak dopadnou na prodeje firemních výrobků, nechtěl odhadovat. „V našem případě je to dotační podpora technologických investic, druhá stránka věci je taky školní mléko, vládní program. Přestanou ho dotovat, tak já nebudu dělat charitu a zavážet 1 100 škol mlékem, abych na každé dodávce tratil takové strašné peníze. Jak nejrychleji to půjde, tak to skončím. Současné vládní kroky jsou zaměřené proti velkým fabrikám, to jde proti Agrofertu, proti nám taky. Tak uvidíme, jak to malinké, menší a zanedbatelné mlékárny převezmou za nás,“ konstatoval Teplý.

Prohlásil také, že současné kroky vlády jsou nezbytné. „Utáhneme opasky a pojedeme dál,“ řekl Teplý. S detaily vládních škrtů se bude ještě seznamovat.

Na prohlášení Teplého už na Twitteru reagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Jakože se MADETA sama dobrovolně vzdá programu, který je poměrně dobře placen z prostředků EU?,“ ptá se.

S Jurečkou souhlasí i ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Zdeněk Nekula @ZNekula Souhlasím s @MJureka . Pokud se některý podnik rozhodne nedodávat své výrobky pro určitý segment trhu, je to samozřejmě jeho volba a nahradí jej konkurenční dodavatelé. Škrtnutí jednoho dotačního titulu ve výši 230 mil. Kč určitě velké potravináře nepoloží. https://t.co/qO6hRdXfCR oblíbit odpovědět

Podporu z programu, který chce vláda při škrtech v zemědělských dotacích zrušit, čerpalo v minulosti několik potravinářských firem z holdingu Agrofert, také Madeta, Mlékárna Kunín nebo společnost Hamé. Vyplývá to z informací o příjemcích dotací na webu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Ministr zemědělství ve čtvrtek řekl, že od příštího roku bude na dotaci určených „nula korun“. Vláda chce z peněz na dotace do zemědělství ze státního rozpočtu ušetřit 10,2 miliardy korun, víc informací zatím neuvedla.

Podle informací na webu SZIF obdržela Madeta ve fiskálním roce 2021 dotace z národních zdrojů 115,1 milionu korun. V roce 2021 měla Madeta tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 5,94 miliardy a zisk po zdanění 247,6 milionu, jak vyplývá z výroční zprávy. Výsledky za loňský rok zatím nezveřejnila.