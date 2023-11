Madeta vybuduje v Jindřichově Hradci společně s ČEZ parovod za 100 milionů

Parovod bude dlouhý dva a půl kilometru a jeho stavba potrvá přibližně rok. Pak bude do závodu dodávat 80 tisíc gigajoulů páry ročně. Celkové náklady vyjdou Madetu na sto milionů korun.

„O modernizaci energetiky se v poslední době hovoří stále častěji a právě projekt v Jindřichově Hradci je toho dobrým příkladem. Snad všichni potřebujeme nízkoemisní udržitelnou energii, na druhou stranu také chceme, aby její cena byla stabilní,“ uvedl při představení projektu ředitel divize Obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani.

S tím souhlasí i generální ředitel Madety Milan Teplý, který nejprve konzultoval plány firmy s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou. „Díky němu se věci daly do pohybu. Vstoupili jsme do celého projektu velmi aktivně a po roce jsme ve fázi, kdy se začne parovod budovat. Je to ekologický zdroj energie a také je to finančně zajímavá záležitost pro ČEZ,“ doplnil Teplý.

Naprostá většina parovodu, jehož potrubí bude mít vnější průměr 40 centimetrů, bude ukrytá pod zemí. Průměrná teplota páry se bude pohybovat kolem 180 stupňů Celsia. Madeta má navíc s ČEZ dohodu, že po dvou až třech letech ho energetické skupině odprodá.

Teplý zároveň upozornil, že díky této investici se český mlékárenský gigant dočká stabilních a bezpečných dodávek energie. „Nyní vyrábíme páru a topíme v kotlích plynem. Není to ale tak dávno, kdy se mluvilo o tom, že budeme svítit svíčkami a topit dřívkem uprostřed obýváku. Dopadlo to trochu jinak, ale i teď se nám zdálo, že vyráběná pára bude lukrativní pro nás jak finančně, tak i z pohledu ekologie,“ vysvětlil ředitel Madety.

Madeta v Jindřichově Hradci vyrábí hlavně mléčné dezerty, mezi něž patří populární lipánek, dále tvarohy, jogurty, zakysané smetany či romadur.

„Právě mlékárenství je energeticky velmi náročné a spotřeba zde v Jindřichově Hradci je obrovská, a to hlavně v letních měsících. Mléko totiž neustále ohříváme a hned ho opět chladíme,“ popsal Teplý.

