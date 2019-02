Budvar staví stáčírnu, mlékárna Madeta plánuje halu za 400 milionů

Dvě miliardy korun kvůli dvěma milionům hektolitrů. Tak se dá shrnout dlouholetý plán Budějovického Budvaru. Na konci letošního roku bude národní podnik zase o něco blíž cíli. Dokonce se dá říct, že už jen krůček od finále.

„Před několika týdny jsme zahájili stavbu třetí stáčírny lahví a v průběhu roku začneme budovat nové oddělení hlavního kvašení. Kromě toho budeme investovat i do obnovy dopravní a manipulační techniky a obalů,“ shrnuje letošek z pohledu investic ekonomický ředitel Budvaru Petr Žáček.

Obě nejdůležitější stavby vyjdou na zhruba 750 milionů korun. Hotové mají být příští rok a stejně jako akce z let minulých směřují k jednomu cíli - nárůstu kapacity pivovaru na dva miliony hektolitrů. Projekt za celkem dvě miliardy odstartoval už v roce 2015, kdy podnik dosáhl horní hranice logistických a výrobních kapacit.

Loni Budvar uvedl do provozu logistické centrum za 780 milionů korun, což je dosud největší jednotlivá investice v historii podniku. Po letošním roce bude před pivovarem s bezmála 700 zaměstnanci už jen jeden krok, kterým je výstavba nové varny. Po něm dosáhne na vytoužený cíl.

S akcí za stovky milionů počítá i Madeta - největší zpracovatel mléka v zemi. „Chystáme investici do obnovy sýrárenské kapacity na nejmodernějším technologickém základu v Plané nad Lužnicí. Instalaci zařízení plánujeme na konec letošního roku s tím, že stavba haly by měla začít v březnu,“ popisuje generální ředitel Madety Milan Teplý.

Společnost vyrábí na několika místech. Kromě Plané je to Jindřichův Hradec, Pelhřimov a Český Krumlov. „Zahájení výroby v Plané nad Lužnicí plánujeme přibližně v prvním čtvrtletí 2021. Tato investice si vyžádá náklady ve výši zhruba 400 milionů korun,“ přidává ředitel firmy se zhruba 1 600 zaměstnanci.

Zatímco Madeta teprve stavět začne, českokrumlovský výrobce dřevěných kosmetických tužek Schwan Cosmetics CR má téměř hotovo. Firma právě dokončuje zásadní projekt posledních tří let, kterým je nová výrobní hala.

„Jedná se o akci s investicí 450 milionů korun do stavby a dalších 300 milionů do strojního vybavení. Hlavním cílem bylo rozšíření výrobních kapacit o 25 procent,“ vysvětluje výkonný ředitel Jaroslav Jírovec a dodává, že právě proto teď firma s více než 570 lidmi nic zásadního v nejbližších dvou letech nechystá.

Důležitý rok čeká i firmu Robert Bosch v Českých Budějovicích, kde nyní působí téměř čtyři tisíce pracovníků. Stejně jako v minulosti se chystá utrácet stovky milionů korun. Společnost se chce soustředit na dokončení rozšíření vývojového centra a výrobních kapacit. To také podpořila vládní investiční pobídka pro roky 2017 až 2019. Hotovo by mělo být v létě.

„Během tohoto projektu proinvestujeme dohromady v těchto třech letech téměř dvě miliardy korun. Pobídka samozřejmě i zavazuje. Abychom ji mohli využívat, musíme plnit náročná kritéria růstu. Pokud by se nám to nepodařilo, podporu nedostaneme, nebo jen částečně. Kromě výše investice jsme se zavázali i k vytvoření minimálně 150 pracovních míst ve vývojových odděleních a 500 míst ve výrobních úsecích. To se nám průběžně daří,“ líčí mluvčí pro Česko a Slovensko Pavel Roman.

Peníze ale na jihu Čech u velkých firem nepůjdou jen do budov. Zhruba 250 milionů dá budějovický Groz-Beckert hlavně do rozšíření a obnovy strojů. Stavět neplánují ani v budějovickém závodě Viscofanu, výrobci střívek pro masný průmysl.

„Jako každý rok investujeme přes 100 milionů korun. Z toho 70 procent jde do automatizace. Zvyšuje to efektivitu a snižuje tlak na počty zaměstnanců,“ vysvětluje ředitel výroby se zhruba 600 pracovníky Miloslav Kamiš.

Sezimovoústecký Kovosvit MAS si připravil téměř 50 milionů korun, přičemž nejvýznamnější část - 15 milionů - míří do přesunu jednoho z pracovišť kvůli zvýšení produktivity. Další plány počítají s modernizací areálu či ekologizací slévárny za celkem 18 milionů.