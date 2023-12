Lyžaři mají výhled na noční Budějovice, po letech spustili vlek v Dubičném

Na kopci, kterému všichni říkají Dubičák, mají zatím večerní lyžování. „Naposledy jsme jeli 18. ledna v roce 2019,“ usmál se muž ve žluté zimní bundě, který z okénka prodával lyžařům lístky.

Obec Dubičné, která se stará o jeden větší a jeden dětský vlek, vlastní i rolbu. S ní o víkendu kopec pro lyžaře upravila.

„Lidé nám volali, koukali se na naše stránky na internetu a ptali se, kdy se už bude lyžovat. Jen v pondělí jsme měli asi padesát hovorů. Každý je nažhavený na lyžovačku,“ zmínil starosta Dubičného Vladimír Hronek.

Podle něj se na večerní lyžování sjíždějí lidé z blízkého okolí. „Z Budějovic, Dobré Vody, Rudolfova nebo ze Srubce,“ vyjmenoval. Cestu na zasněžený svah si v den otevření našli i místní. Třeba Hana Husová, která má vlek jen kousek od domu.

„Je to super zážitek, sníh je zatím parádní. V letošní sezoně stojím na lyžích poprvé. Jezdila jsem tady i jako malá. A pokud to v týdnu půjde a sníh vydrží, tak se pokusím vyrazit znovu,“ chválila si lyžařka, když stála frontu na vlek.

Brzy otevřou i velké areály

Do pátku se bude zatím lyžovat jen večer od 18 do 21 hodin. Cena permanentky je 250 korun. O víkendu se bude jezdit i přes den. Více informací najdou zájemci na webu dubicne.cz.

Dubičné není jediným místem v Jihočeském kraji, kde se lyžuje. Večerní provoz ve všední dny mají také na Monínci na Táborsku. Ve čtvrtek 7. prosince zahájí sezonu na šumavském Zadově a ve Skaireálu Lipno.

„Pro lyžaře bude k dispozici sjezdovka Jezerní, lanová dráha Lipno Express, výukové hřiště Foxpark nebo bobovací kopec. Hned v pátek se otevře více než šest kilometrů sjezdovek na druhé straně areálu, včetně lyžařské školy,“ vyjmenoval mluvčí lipenského areálu Jiří Gruntorád.

Otevřená bude i půjčovna vybavení a servis hned naproti klientskému informačnímu centru.

Také na Zadově bude připravený servis, půjčovna, dětský park či občerstvení přímo na sjezdovce. Aktuální provoz areálu zůstane do neděle 10. prosince v časech od 8:30 až do 16 hodin a večerní lyžování bude od 18 do 21 hodin.

K tomu jsou navíc v okolí nachystané i běžecké trasy, upravených je 80 kilometrů. Projeté by měly být stopy na Zlatou studnu, Nové Hutě a další tradiční a oblíbená místa. Běžkaři by se měli o víkendu dostat i na Stachy a v sobotu a neděli se určitě bude lyžovat i na šumavské Kvildě.

Na rakouském Hochfichtu zahájí sezonu v pátek. V provozu budou všechny lanovky a vleky kromě čtyřsedačky Schwarzenbergbahn. Otevřeno a upraveno bude přes 16 kilometrů sjezdovek, na kterých leží 90 až 110 centimetrů sněhu.

Rakouská strana Šumavy nabízí výborné podmínky také pro běžkaře. V areálu Schöneben u Zadní Zvonkové je denně upravováno 53 km tratí. Vstup je zpoplatněný částkou šest eur za dospělou osobu. Děti do 15 let jsou zdarma.

Vleky se rozjedou také na Kvildě, kde se lyžovalo i minulý víkend. Sezonu plánují zahájit i dva malé areály na Jindřichohradecku – Čihadlo u Horní Radouně na Jindřichohradecku a Hradiště u Nové Bystřice.