Mrazy zlepšily podmínky na sjezdovkách, pro úpravu stop chybí víc sněhu

Ve Skiareálu Lipno byly ještě v úterý otevřené jen tratě Jezerní a Spojovací, od středy přidali i Dámskou a s ní lanovku Střecha a do plného provozu vrátili výukové hřiště Fox park. Od pátku přibyla i třetí čtyřsedačková lanovka Promenádní a s ní trať lišáka Foxe. Od soboty se lyžaři svezou i na Promenádní sjezdovce a horní části Jezerní, která vede kolem Království lesa.

„Díky výkonnému zasněžovacímu systému leží na otevřených tratích kolem 60 až 70 centimetrů přírodního a technického sněhu,“ upřesnil mluvčí areálu Jiří Gruntorád a doplnil, že nelyžaři mohou využít bobovací kopec. Lanovky jsou v provozu denně od 8:30 do 16 hodin.

Také v Lyžařském areálu Zadov vylepšují podmínky na svazích v části Kobyla. Trať Pucalka je už ve výborném stavu, nyní děla chrlí sníh na sjezdovku U můstků. Už je také otevřená.

„Mrazy nám hodně pomohly, protože obleva a vytrvalý déšť stav tratí hodně zhoršil. To už ale neplatí. Kdo tady lyžoval v posledních dnech, užil si i sluníčka,“ naznačil ředitel střediska Luděk Sáska a doplnil, že jsou otevřené i sjezdovky na Nových Hutích, na nichž leží okolo dvaceti centimetrů přírodního sněhu. Jezdí i vlek U Horejšů. Lyžuje se denně od 8:30 do 16 hodin. Na Kobyle je i večerní provoz od 18 do 21 hodin.

Běžkaři s tak dobrými podmínkami počítat nemohou. Sněhu nepřipadlo tolik, aby rolby mohly připravit v okolí Zadova kvalitní stopy. „Jak hodně pršelo, na cesty, po nichž vedou upravované trasy, stále i v těchto mrazech vytéká voda. Tím se tvoří ledové plotny, s nimiž ani rolba nic neudělá. Chtělo by to, aby připadlo tak deset centimetrů sněhu, pak by to byla paráda,“ konstatoval Sáska. A běžkařům poradil, aby sledovali web Bilestopy.cz, kde aktuálně uvidí, které trasy jsou upravené.

Díky mrazům se povedlo vylepšit podmínky i v menších areálech po kraji. Třeba na Kvildě věří, že tento týden pustili děla naposledy v této sezoně. „Na sjezdovkách máme kolem čtvrt metru sněhu a na několika místech máme hromady, které využijeme, až se budou na svazích objevovat vydřená místa,“ uvedl za provozovatele Richard Jirouš.

Na sjezdovkách rakouského Hochfichtu leží od 50 do 90 centimetrů sněhu, přesto tam běží přes 140 sněžných děl, která díky mrazivým teplotám a nízké vlhkosti vzduchu vyrábí kvalitní sníh. Lyžuje se na 16 kilometrech tratí.

Všechny lanovky a vleky jsou v provozu každý den od 8:30 do 16 hodin. Ve středu a v pátek se lyžuje také večer od 16 do 19 hodin na osvětlené sjezdovce Wenzelwiese. „Současné dny patří díky sluníčku a mrazům k nejkrásnějším v této lyžařské sezoně,“ ujistil ředitel skiareálu Hochficht Gerald Paschinger.