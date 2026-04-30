Lyžařská sezona vyšla parádně. Na Monínci si udělali zásobu sněhu pro tu další

Šéfové šumavských skiareálů Lipno a Zadov si pochvalovali především lednovou návštěvnost, ale jsou spokojení s celou lyžařskou sezonou. Jakmile skončila, začaly přípravy na tu letní. Některé atrakce už jsou otevřené, další se chystají. Ale na Monínci myslí už na následující zimu a udělali si zásobu sněhu.

Sedačky lanové dráhy na šumavském Zadově jsou vyskládané u dolní stanice. Po dlouhé zimě následuje údržba, aby bylo vše připravené na další část roku, kdy lyžaře vystřídají pěší turisté a bikeři využívající trasy vinoucí se okolo sjezdovek. Skiareály totiž přes léto nespí. A jejich provozovatelé budou doufat, že letní sezona bude stejně dobrá jako ta nedávno skončená zimní, protože s tou jsou hodně spokojení.

„Dostali jsme se na čísla, která jsme měli těsně před covidem. Lyžovalo u nás 165 tisíc lidí. S tím musíme být spokojení. Zimu předtím to bylo 130 tisíc. I to bylo dobré,“ porovnal ředitel Rodinného areálu Lipno Matěj Kratochvíl.

Připomněl, že po většinu sezony, která trvala zhruba od poloviny prosince do poloviny března, byly téměř ideální klimatické podmínky. Tedy dostatek mrazivých nocí, kdy bylo možné využívat baterii sněžných děl, díky nimž se podařilo postupně upravit všech více než třináct kilometrů sjezdovek. „Už zkraje zimy jsme si vytvořili dostatečné zásoby a pak jsme nemuseli moc dosněžovat,“ potěšilo Kratochvíla.

Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)
Jarní lyžovačka na Zadově. (6. března 2026)
Připomněl, že z pohledu počasí a návštěvnosti byl ideální leden, kdy hodně mrzlo i ve městech. „A to se projevuje i na počtu lyžařů v našem areálu. Lidé si totiž řeknou, že by mohli vyrazit na svahy. A také zamrzlo Lipno, takže přijíždělo i hodně bruslařů,“ dodal.

Nejen počasí pomohlo k vyšší návštěvnosti největšího jihočeského lyžařského střediska. Podle ředitele pomáhají i nové úseky dálnice D3 otevřené před koncem roku 2024. Lidé z okolí Prahy a Tábora dojedou na Lipno rychleji a pohodlněji, proto řada z nich dá přednost Šumavě před dalšími areály v příhraničních pohořích. „Proto se těšíme, až bude hotový obchvat Dasného a Češnovic. Pak se k nám pohodlněji dostanou lidé od Strakonic a Písku,“ naznačil Kratochvíl.

Také u Lipna přechází zimní sezona plynule v tu letní. Už je otevřené Království lesa – obří lesní hřiště s trampolínami, lanovým centrem a dalšími atrakcemi. Otevřené jsou půjčovny s koly a koloběžkami. Stezka korunami stromů a dvě bobové dráhy jsou v provozu celoročně.

Z nádrže je přes léto koupaliště

Ředitel Lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska hodnotí zimní sezonu jako vynikající. Stejně jako Kratochvíla ho potěšilo, že v úvodu sezony si vytvořili na sjezdovkách dobrý základ z technického sněhu, který občas podpořil sníh přírodní. „Máme za sebou jednu z nejdelších sezon za poslední zimy. Trvala od půlky listopadu do Velikonoc. A mohla být i delší, ale už nebyl zájem,“ konstatoval Sáska.

Turnikety lanovky a vleků spadající pod zadovský areál prošlo 92 tisíc lyžařů. Ale lidí se tam vystřídalo mnohem víc, když se k nim připočítají i sáňkující a bobující děti či běžkaři. Ale těm zima tolik nepřála, zvlášť ve druhé polovině chyběl přírodní sníh.

Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

„Výjimečně silný byl leden, kdy u nás lyžovalo až o 70 procent víc lidí než loni. Bylo to dané podmínkami, kdy na svazích leželo dost sněhu, bylo dobré počasí a lidé měli chuť lyžovat. Naopak slabší byl březen, i když ještě do půlky měsíce byly prázdniny, tak návštěvnost byla horší. Ale lidé už byli vylyžovaní, už se jim tolik nechtělo,“ zhodnotil Sáska.

A zdůraznil, jak důležitá byla předloňská investice do velké nádrže na vodu na zasněžování. Díky ní měli dostatečnou zásobu a jakmile začalo mrznout, mohli spustit děla. Přes zimu rezervoár vyprázdnili, ale teď už je zase plný.

„V létě může sloužit jako koupaliště. Ale jen pro otužilé, voda je tam i v parném létě dost studená,“ usmál se Sáska a přiblížil, že teď areál prochází obdobím příprav na letní sezonu. Jejich součástí je i údržba lanové dráhy na Kobyle. Ta se znovu rozjede od druhého květnového svátku, kdy se otevřou i půjčovny kol či terénních koloběžek a enduro trasy pro kola. Do lanového parku a na rozhlednu na věži bývalého skokanského můstku už lidé mohou vyrazit nyní.

Na Monínci sníh schovali na další zimu

Monínec na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje má za sebou nejúspěšnější sezonu v historii. Podle ředitele Jaroslava Krejčího byla tak dobrá, protože hned od půlky listopadu se lyžovalo na celé, 1 200 metrů dlouhé sjezdovce. Dřív bývala v provozu zpočátku jen horní část.

„Teď jsme pořádně využili náš sklad sněhu a přikoupili nové moduly, které vyrábí sníh i při plusových teplotách. A podpořila nás i příroda, protože mrzlo a my mohli spustit i klasická děla,“ uvedl Krejčí.

A jakmile sezona skončila, začala příprava na tu další. Takže rolby shrnuly zbylý sníh na dvě vysoké hromady, které pracovníci areálu překryli speciálními plachtami, ve více vrstvách.

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

„Proto věříme, že ty ztráty budou přes léto ještě menší a sníh zbylý z uplynulé zimy vytvoří kvalitní základ pro nadcházející sezonu, kterou opět chceme začít v polovině listopadu na celé hlavní sjezdovce,“ oznámil Krejčí.

Lyžařům zpestřovala pobyt na Monínci poprvé bobová dráha, otevřená loni v létě. „Řekl bych, že ji uvítali. Třeba když nebylo dobré počasí na lyžování, vyrazili na bobovku. Nebo když už naopak byli vylyžovaní,“ dodal ředitel.

Dráha zůstává v provozu i přes léto, kdy se k ní přidají i další atrakce, jako lanové centrum, bikepark nebo aktivity park, kde se vyřádí především děti. „Letní provoz lanovky pro pěší spustíme od začátku května, od dalšího víkendu otevřeme i bikepark, kde zatím pokračují úpravy. A 16. května u nás vystoupí Tomáš Klus,“ pozval Krejčí.

Na Hochfichtu tvoří třicet procent lyžařů Češi

Velmi úspěšná, tak hodnotí sezonu Gerald Paschinger, ředitel areálu Hochficht na rakouské straně Šumavy. „Celkový počet jízd na lanovkách a vlecích atakoval hranici tří milionů a počet návštěvníků přesáhl čtvrt milionu,“ upřesnil a dodal, že počet lyžařů byl podobný jako minulou zimu, což znamená nárůst zhruba o 30 procent proti letům minulým.

Paschinger si pochvaloval brzký start sezony a velký zájem lyžařů hned od začátku. „Provoz jsme spustili 28. listopadu jako první areál v Horním Rakousku. A hned jsme měli otevřené sjezdovky ve velmi dobrém stavu. A ten vydržel po celou zimu,“ ujistil ředitel, který doplnil, že Hochficht byl v provozu 115 dní. Lyžaři z Česka tvořili přibližně 30 procent návštěvníků.

A Češi nebyli vidět jen na sjezdovkách. Přibývá jich i mezi pracovníky areálu. Podílejí se na obsluze lanovek a vleků, pracují v restauracích, půjčovně vybavení a nově také v lyžařské škole.

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

Dřív po náspu jezdily vlaky na Prahu, teď patří bývalá trať cyklistům

Na trase nechybí přístřešky nebo dřevěné zábradlí. Denně ji využijí desítky...

Ještě před patnácti lety se tudy proháněly vlaky na trati z Českých Budějovic do Prahy. Po vybudování moderního železničního koridoru původní násep ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku na čas osiřel. Už...

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

Lyžařská sezona vyšla parádně. Na Monínci si udělali zásobu sněhu pro tu další

Jarní lyžování v Lipně nad Vltavou. (6. března 2026)

Šéfové šumavských skiareálů Lipno a Zadov si pochvalovali především lednovou návštěvnost, ale jsou spokojení s celou lyžařskou sezonou. Jakmile skončila, začaly přípravy na tu letní. Některé atrakce...

30. dubna 2026  9:27

Divadlo míří na 30 míst v osmi městech. Začíná festival Jižní Svéráz

V letní sezoně vyrazí Jihočeské divadlo také do Holašovic.

Pětačtyřicet souborů a uměleckých skupin s celkem 37 inscenacemi a 263 představeními. Takový bude festival Jižní Svéráz, který v pátek 1. května začne Festivalovými jednohubkami. Herci při něm pobaví...

29. dubna 2026  16:24

Nečekaný zvrat. Budějovice ustoupily a přiblížily se dohodě s majitelkou Dynama

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Stěhování klubu jinam, založení nového Dynama a další různé scénáře jsou dost možná pryč. Vedení Českých Budějovic a Jihočeského kraje se na středeční schůzce přiblížilo dohodě s majitelkou Nnekou...

29. dubna 2026  13:16

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno  29. 4. 9:36

Nová kuchyně i více pokojů. Modernizace Domu klidného stáří stála 100 milionů

Modernizace Domu klidného stáří sv. Anny stála 100 milionů korun.

Charita Strakonice ukončila v Sousedovicích projekt, který je jedním z největších v její historii. Po přístavbě nabízí Dům klidného stáří sv. Anny více pokojů, přesto nedokáže uspokojit všechny...

29. dubna 2026  9:34

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:50

Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek...

28. dubna 2026  16:27

Sanitka spěchala s maminkou k porodu, holčička se ale narodila už cestou

V 0.33 hodin přišla na svět zdravá holčička. Maminka i její novorozená dcera...

Úspěšný, náročný, ale hlavně šťastný výjezd za sebou mají jihočeští záchranáři. Posádka ze Suchdola nad Lužnicí na Jindřichohradecku vyjížděla v noci na dnešek do Českých Velenic k ženě, která začala...

28. dubna 2026  13:03

Krčínův dům v Třeboni je opět na prodej. Prázdný zůstává už skoro třicet let

Třeboňská radnice prodává Krčínův dům spojený s významnou osobností třeboňského...

Nevyšlo to napoprvé, tak to zkoušejí znovu. Třeboňští zastupitelé rozhodli, že Krčínův dům v těsné blízkosti zámku nabídnou opět k prodeji. Cena? Přes 11,1 milionu korun. Opozice naopak prosazovala...

28. dubna 2026  11:03

V Budějovicích hořela administrativní budova. Plameny přeskočily i na auto

Požár v Novohradské ulici v Budějovicích (28. dubna 2026).

Noční požár likvidovali hasiči v Novohradské ulici v českobudějovické čtvrti Nové Hodějovice. Začala hořet střecha a půda administrativní budovy, oheň se rozšířil i na osobní auto a kůlnu. Do akce...

28. dubna 2026  9:30

