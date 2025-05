Deváťáky víc lákala lycea a technika, neztratilo se ani podnikání či zdravotnictví

Když deváťák Karel vybíral tři střední školy v Českých Budějovicích, na které si podá přihlášku, zvolil gymnázium, ekonomické lyceum a střední průmyslovou školu stavební. Ve čtvrtek ráno zjistil, že ho vzali na lyceum a zajásal.

„Těším se, byli jsme se tam podívat na dni otevřených dveří a škola i vybavení učeben se mi líbilo,“ oddechl si žák ZŠ Nerudova.

Na jihočeské střední školy se hlásilo zhruba 10 700 žáků, což je o tři procenta více než minulý rok. Uchazeči měli podle krajského úřadu zvýšený zájem o technické obory a lycea.

„Je vidět, že nabídka našich škol odpovídá tomu, co dnešní mladí lidé a jejich rodiče hledají. Ať už je to jistota uplatnění, moderní vybavení nebo osobní přístup. Za obzvlášť pozitivní považuji nárůst zájmu o lycea, která kombinují všeobecné vzdělání s odbornými prvky. Je to cesta, která připravuje žáky jak k maturitě, tak k praktickému životu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství David Štojdl.

Mezi nejžádanější čtyřleté maturitní obory letos patří ekonomika a podnikání, obchodní akademie, informační technologie, praktická sestra a elektrotechnika. O výuční listy budou děti nejčastěji usilovat v oborech kadeřník, kuchař-číšník, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář a cukrář.

Uchazeči o studium změnili strategii

„Pro elektrikáře nebo kuchaře-číšníky budeme vyhlašovat i druhé kolo, ještě jsme nenaplnili kapacitu. Kadeřníky máme plné. Mrzí nás, že už tři roky není žádný zájem o obor pokrývač, velmi malé počty máme i u zedníků,“ přiblížila ředitelka SŠ Vimperk Dagmar Rückerová.

Gymnázium Česká v Českých Budějovicích otevírá každým rokem jednu třídu čtyřletého oboru, mohlo tak přijmout až 30 uchazečů. „Loni jsme obdrželi 223 přihlášek, což byl rekord. Někdy může tak vysoké číslo odstrašit zájemce pro další rok. A to se stalo. Letos se sešlo 108 uchazečů. Všichni měli výborné známky a i výsledky přijímaček ukázaly, že se hlásí žáci s velkým potenciálem,“ sdělil ředitel Antonín Sekyrka.

Připomněl, že větší převis byl u osmiletého studia, kam dělalo zkoušky 230 dětí. Do sexty jich v září nastoupí opět 30. V porovnání se svými loňskými předchůdci měli současní páťáci o něco menší zájem přejít ze základní školy na gymnázium.

Sekyrka zároveň zpozoroval, že uchazeči o studium změnili za poslední roky svou strategii. „Gymnázium stále označují za prioritní volbu. Dříve na přihláškách figuroval stejný typ školy, v posledních letech píšou na další řádky lycea nebo průmyslovky. Chtějí mít větší jistotu přijetí,“ zamyslel se ředitel.

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) se v prvním kole podařilo celorepublikově umístit 94 procenta uchazečů, jen o něco málo více než loni. Na jihu Čech byla úspěšnost 93 procent.

VŠTE otevírá technické gymnázium

Kdo skončil takzvaně pod čarou, může se proti rozhodnutí odvolat. Řada škol navíc plánuje vypsat druhé kolo přijímacího řízení jako například SŠ technická a obchodní v Dačicích na Jindřichohradecku.

„Jsme regionální škola a ty proti školám ve velkých městech místa mají. Volno máme hlavně ve strojařině a dalších oborech ukončovaných maturitní zkouškou,“ avizoval ředitel Pavel Kopačka. Volná místa zbývají i na technickém lyceu, které rozšířilo nabídku školy minulý rok. „Chce ještě čas, aby si žáci na nový obor zvykli. Ročník ale otevřeme,“ dodal Kopačka.

V Budějovicích mohou ještě zpozornět deváťáci, kteří chtěli jít na gymnázium, ale nevyšlo jim to. Vysoká škola technická a ekonomická totiž otevírá nové Technické gymnázium v kampusu na Okružní. Zájemci o studium mohou podávat přihlášky do 26. května jako součást druhého kola přijímacího řízení. Od září může nastoupit 30 žáků. Seznam škol, které mají stále volná místa, zveřejní 19. května portál Dipsy.cz.