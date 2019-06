Žena chce o nelegální chov lvů bojovat s úřady, může ale přijít i o pumy

„Pracovníci veterinární správy mi říkali, že mi teď neprodlouží už ani chov pum. Narodila se nám na jaře koťata, s čímž je také podle nich problém,“ říká chovatelka Iva Lapková Zelinová.

Třiašedesátiletá důchodkyně se na svém pozemku poblíž Studnic stará o pár lvů, několik pum a rysy. Vleklý spor s úřady chtěla vzdát před necelými dvěma měsíci, když jí Krajská veterinární správa Jihočeského kraje (KVS) kvůli nesplnění několika podmínek odmítala chov povolit.

Před dvěma týdny chovatelka zažádala o dodatečné stavební povolení na výběh a kotce pro šelmy. Dostane ho však jen tehdy, pokud do konce září doloží, že splňuje veškeré podmínky.

„Čeká ji zaplacení poměrně vysokého poplatku, musí založit nový projekt a také by měla doložit vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, to znamená veterinární správy, hygieny, životního prostředí a hasičů. Silně pochybuji, že se jí povede vše zařídit,“ přibližuje vedoucí jindřichohradeckého odboru výstavby a územního plánování Bohumil Krejčí.

KVS s chovatelkou vede už třetím rokem správní řízení. „Stála jsem dokonce před rozhodnutím nechat odvézt lvy do Německa. Pomoc mi nabízel i ředitel táborské zoo Evžen Korec s tím, že přesun zprostředkuje, jenže já lvy v žádném případě nechci dát nikam pryč, chci tu s nimi zůstat,“ prohlašuje Lapková Zelinová.

V krajním případě mohou být zvířata i utracena

Stále jí chybí to hlavní – povolení k chovu lvů. Podle ředitele KVS Jihočeského kraje Františka Kouby celá situace nastala především kvůli nezodpovědnosti chovatelky.

„Od začátku to celé dělá špatně. Kromě lvů má problémy i s pumami kvůli narozeným koťatům. Příští rok už od nás povolení k jejich chovu nedostane. Co se týče lvů, v současnosti má tedy jedinou možnost, a to takovou, že odstraní stavbu a zbaví se zvířat, jinak přijde další pokuta. V krajním případě se však může stát, že budou utracena,“ říká Kouba.

„Teď se obávám, aby se nestalo něco podobného jako nedávno na Vsetínsku. Lev je pořád šelma, ne domácí mazlíček,“ připomíná Kouba incident ze Zděchova u Vsetína, kde lev zabil chovatele a policisté pak museli pár zvířat zastřelit.

Ačkoli se Lapková Zelinová ještě před několika týdny chtěla podle svých slov přestěhovat i se zvířaty do slovenských Tater, pokusí se ještě svůj chov ve Studnicích zachránit s pomocí své právničky.

„Cítím teď velkou podporu obyčejných lidí na Hradecku. Často potkávám na ulici lidi, kteří mi přejí, aby to všechno pro nás dobře dopadlo,“ tvrdí chovatelka.