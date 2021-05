Místní zablokovali silnici na protest proti soutěži historických aut

Pod podniky Rallye Český Krumlov Revival a Czech New Energies Rallye si nepředstavujte žádný zběsilý závod. Rallye pravidelnosti se koná za běžného provozu na menších silnicích, pořadatelé vždy včas získají veškerá povolení, věc dořeší s policií a informují místní občany.

Jenže i to vadilo dvojici obyvatel obce Lužná nedaleko Větřní na Českokrumlovsku. Několik stovek metrů od sebe odstavili do vozovky svá auta, aby zabránili průjezdu účastníků závodu. Elektromobily to ještě stihly, historici už však projet nemohli.

Někteří se snažili překážku objet, ve druhém místě to však možné nebylo. „Ještě jsme se s tím nesetkali,“ přiznává ředitel závodu Pavel Kacerovský.

Manévr dvojice byl velmi nebezpečný, snadno se mohla stát nehoda. Závodníci však místy projížděli ještě pomaleji, než je maximální dovolená rychlost.



„Přes GPS kontrolujeme všechny účastníky, jestli neporušují pravidla silničního provozu. A u nikoho z nich se to za celou rallye nestalo,“ zdůrazňuje ředitel.

Průměrná rychlost posádek byla v dotčených úsecích 29 a 36 kilometrů v hodině, takže i zdatný cyklista by zde mohl jet rychleji.

Na místo dorazila i policie. „Než hlídka přijela, vozidla už v místech provoz neblokovala, proto jsme neměli, co řešit. Pokud bychom je zastihli, jednalo by se pravděpodobně o přestupek. Věc by se řešila ve správním řízení, ve kterém by jim hrozila pokuta,“ doplnil policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že s podobnými nezodpovědnými kousky se zatím nesetkal.

Pořadatelé museli zkoušku pravidelnosti pro historická vozidla zrušit.