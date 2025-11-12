Turisty pustí na Modrý sloup snad až za rok, otevření trasy zbrzdila odvolání

Turistická trasa na Modrý Sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu, která je zavřená téměř 80 let, schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné subjekty. Projekt tak nyní bude posuzovat ministerstvo životního prostředí.
Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024) | foto: Valentýna Bílá, MF DNES

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře. Na snímku je výhled na Luzenské údolí a v...
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře.
Na vrchol Luzný, který se nachází v centrální části německé strany Šumavy v...
„Vzhledem ke správním lhůtám budeme znát rozhodnutí ministerstva životního prostředí zřejmě až v prosinci. Pokud bude trasa schválená, musíme ještě získat povolení od stavebního úřadu,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

K Modrému sloupu jen za vstupné. Známá šumavská stezka se znovu otevře

Trasa k přechodu Modrý sloup vede Luzenským údolím. Je zavřená téměř 80 let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce.

Původně existovala naděje, že by se mohla trasa pro turisty otevřít letos. Ale prodlužování povolovacích procesů vše posunulo na příští rok.

Na stezku Luzenským údolím z české strany od Březníka by mohli lidé jen od 15. července do 31. října. Denně by tudy mohlo projít maximálně 50 pěších. Část trasy bude tvořit poválkový chodník, jenž povede po nezpevněných místech.

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

„Kvůli ochraně tetřeva však stavba poválkového chodníku může začít až 15. července. Věříme však, že by mohla být hotová do dvou týdnů. Takže v srpnu by už turisté mohli na Modrý Sloup,“ uvedl Dvořák.

Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře. Na snímku je výhled na Luzenské údolí a v dálce je vidět i hájovna na Březníku.
Vrchol Luzného tvoří kamenné moře.
Na vrchol Luzný, který se nachází v centrální části německé strany Šumavy v Národním parku Bavorský les v těsné blízkosti státní hranice s Českem, se dá vystoupat jen z německé strany. Z české přes Luzenské údolí je vstup zakázán. (7. září 2024)
V minulosti vedla přes Modrý sloup jedna z větví důležité obchodní Zlaté stezky, která spojovala oblast v okolí německého Pasova s Čechami. Pokud bude trasa otevřená, budou si muset zájemci zamluvit termín v rezervačním systému.

U vstupu na stezku u Březníku pak budou strážci NP Šumava hlídat, zda počet lidí není vyšší než povolený limit. Na Modrý sloup budou moci turisté od 10 do 17 hodin, trasa bude jen pro pěší.

