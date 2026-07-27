První událost se stala 19. července na parkovišti u Kauflandu u českobudějovické Stromovky. Majitel volva vyrazil na nákup a udělal zásadní chybu, zapomněl klíčky ve svém autě.
„Poté, co nakoupil, se do vozidla vrátil. Tady však na něj čekalo nemilé překvapení v podobě cizího muže, který se vynořil ze zadní části auta a s nožem v ruce začal dotyčného ohrožovat,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
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Požadavek útočníka zněl jasně, klíče od auta majiteli vrátí poté, co mu muž zaplatí. Ten se však rozhodl bránit. „Začali se hádat, podezřelý stále šermoval s nožem, muž se však nenechal zastrašit a výsledkem byl útěk agresora z místa činu s tím, že tam klíčky od vozu nechal,“ uvedla dále mluvčí.
Poškozený následně zavolal policisty z obvodního oddělení, kteří případ předali českobudějovickým kriminalistům. Ti pak společně sestavili identikit podezřelého a předali ho všem hlídkám a také strážníkům městské policie.
Dítě zůstalo ve vozidle
Netrvalo dlouho, jen tři dny, a pachatel se rozhodl znovu vyrazit do akce. Poškozenou byla tentokrát žena, která rovněž nechala odemčené své auto. Opouštěla hotel u Mlýnské stoky a jen odběhla vrátit parkovací kartu. Po chvilce se ale rozrušená vrátila zpátky.
Ve voze totiž zůstalo její přibližně čtyřleté dítě připoutané v autosedačce. Po vrácení karty tam zahlédla muže, jak se přehrabuje v její kabelce. Když na něj zavolala, muž kabelku odhodil zpět a odešel si sednout opodál. Nic jí nakonec neukradl. Zaměstnankyně hotelu přivolala strážníky. Řidička mezitím z místa incidentu odjela.
Strážníci muže na místě zadrželi. „Podezřelý přišel s odlišným vysvětlením. Tvrdil, že pouze oslovil řidičku s prosbou o odvoz do Českého Krumlova a po jejím odmítnutí si šel sednout stranou,“ zmínila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
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Při prověřování události však strážníci obdrželi od operačního střediska další důležitou informaci. Muž odpovídal identikitu i popisu oblečení osoby podezřelé z loupežného přepadení u Kauflandu.
Na místo tak dorazila i Policie ČR a osmadvacetiletý muž z Českokrumlovska se následně kriminalistům ke všemu přiznal. Dokonce vydal i nůž, který při loupežném přepadení pár dní předtím použil.
„Kriminalisté jej proto obvinili z trestného činu loupeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ doplnila Schwarzová s tím, že muž je ve vazbě.