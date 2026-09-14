Muž s bohatou trestní minulostí nejprve ve čtvrtek 3. září po půl sedmé ráno vstoupil do písecké trafiky v Kollárově ulici. Obličej měl zakrytý šátkem a na hlavě měl kapuci. Pod pohrůžkou použití nože přinutil obsluhu k vydání finanční hotovosti. Pak utekl.
Za dva dny v noci za použití násilí vnikl do restaurace v centru Písku, kde v prostoru výčepu prohledal různé zásuvky. Kromě peněz ukradl i mobilní telefon.
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„Jeho poslední loupežné přepadení se odehrálo ve středu 9. září po 16. hodině ve Strakonicích, kde si opět vybral trafiku. Pod pohrůžkou použití zbraně si došel až za prodejní pult a sám si nabral do batohu větší množství bankovek. Pak odešel,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Po oznámení případu se ve strakonických ulicích rozjelo větší pátrání, do akce se kromě službu konajících policistů a kriminalistů zapojili i policisté v době osobního volna. Díky dobrému popisu hledaného se pachatele podařilo zadržet během pár hodin v Příbrami.
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Zadržený pak putoval zpět na jih Čech, kde byl umístěn do policejní cely. „Následujícího dne si z rukou píseckých kriminalistů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestné činy loupež a krádež. Na další vyšetřování čeká ve vazební věznici,“ uzavřel mluvčí.