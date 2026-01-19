Maskovaný lupič mířil na prodavačku v trafice zbraní, ze strachu mu dala peníze

Autor:
  14:09
Už tři týdny pátrají kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Nyní zveřejnili kamerový záznam, na kterém je zachycený muž, jenž by jim mohl poskytnout informace důležité k objasnění případu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Událost se stala koncem prosince, nyní policie zveřejnila záznam s žádostí o pomoc při pátrání. Neznámý pachatel dovnitř vstoupil odpoledne. Na hlavě měl nasazenou kuklou a v ruce blíže nezjištěnou zbraň.

„Poté vyzval prodavačku, aby mu vydala peníze z pokladny, což žena ve strachu udělala. Muž provozovnu i s lupem opustil,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Jak velkou částku si odnesl, policie neupřesnila, byly to tisíce korun.

VIDEO: Zloděj bral peníze i cigarety, na obsluhu trafiky mířil pistolí

V souvislosti s tímto případem se podařilo kriminalistům zajistit kamerový záznam, kde je zachycený neznámý muž, který by jim mohl poskytnout informace důležité k objasnění případu.

„Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo o něm máte jakékoliv informace, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 603 547 133 nebo volejte linku 158. Přihlásit se může i dotyčný muž,“ upřesnila mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Od požáru auta vzplála skladová hala s papírem, torzo čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda na...

Maskovaný lupič mířil na prodavačku v trafice zbraní, ze strachu mu dala peníze

Muž zachycený na kamerovém záznamu by mohl policistům poskytnout informace...

Už tři týdny pátrají kriminalisté po maskovaném lupiči s blíže neurčenou zbraní, který přepadl provozovnu v Rudolfově na Českobudějovicku. Nyní zveřejnili kamerový záznam, na kterém je zachycený muž,...

19. ledna 2026  14:09

Kolo si půjčíte za jízdenku na MHD. O sdílené bicykly se postará dopravní podnik

Bikesharing využívá v Českých Budějovicích například i Kristýna Matlachová.

Díky své typické růžové barvě se prakticky nedají přehlédnout. V Českých Budějovicích fungují už přes deset let a využívají je tisíce lidí. Letos však Rekola, tedy sdílená kola, ulice krajského města...

19. ledna 2026  9:18

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Budvar opraví legendární Masné krámy. Pivo z nových píp poteče na Velikonoce

Masné krámy dostanou nový výčep, bar a interiérové tanky.

Patří mezi nejznámější restaurace v Českých Budějovicích. Masné krámy v Krajinské ulici nyní čekají úpravy interiéru, které je od poslední lednové neděle na více než dva měsíce uzavřou. Do Velikonoc...

18. ledna 2026  11:27

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou...

Jedna ze dvou dívek, které se v sobotu večer topily v řece Vltavě u Trilčova jezu v Českých Budějovicích, zemřela. Druhá je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Z vody je zachraňovali...

17. ledna 2026  21:37,  aktualizováno  18. 1. 10:43

Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...

Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...

18. ledna 2026  8:36

Kössl už neřídí útulek, který založil. Zvířata budu odchytávat dál, ujišťuje

Vladimír Kössl s jedním ze psů svého útulku (12. ledna 2026)

Útulek a odchytovou službu Animal Rescue už nebude řídit 56letý Vladimír Kössl. Zakladatel úplně neodchází. Zvířatům bude pomáhat dál. Na konci loňského roku však se svými kolegy oznámil zásadní...

17. ledna 2026  10:34

Na Budějovicku vykolejila při posunu cisterna, vlaky u nehody musejí zpomalit

Při posunu ve Včelné vykolejila cisterna.

Ve Včelné u Českých Budějovic vykolejil v pátek kolem oběda nákladní cisternový vagon. Při incidentu se nikdo nezranil a nedošlo k úniku chemické látky.

16. ledna 2026  13:44

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

16. ledna 2026  11:07

VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

Na stanici v Týně nad Vltavou netekla voda, tak se hasiči sprchovali venku na...

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem...

16. ledna 2026  5:07

Sedmdesátiletý řidič v Českém Krumlově sjel ze srázu. Nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Při nehodě v Českém Krumlově ve čtvrtek zemřel sedmdesátiletý řidič. Vozidlo se přetočilo na střechu poté, co muž sjel ze srázu. Pravděpodobnou příčinou nehody byla náhlá zdravotní indispozice...

15. ledna 2026  19:23

Strejda nás mlátil páskem do hlavy. Osmiletá u soudu líčila týrání v rodině

ilustrační snímek

Přehráním výslechu z videozáznamu pokračoval proces s partnerskou dvojicí obžalovanou z týrání nezletilých dětí. Při hodinovém výslechu popisovala osmiletá dívenka domácnost, kde pobývaly kromě dvou...

15. ledna 2026  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.