Lupič hrozil muži zbitím, napadený mu poslal peníze přes online bankovnictví

Táborští kriminalisté obvinili čtyřicetiletého muže z Táborska před několika dny, a to ze zločinů loupež a vydírání a dále z přečinů ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.

„Kladou mu za vinu, že měl 26. května letošního roku vniknout do jednoho z panelových domů v Sezimově Ústí, kde bydlela jeho známá. Poté, co se dostal násilím do jejího bytu, měl ženu surově fyzicky napadnout. Její zranění si vyžádalo lékařské ošetření,“ popsala táborská policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Dále ho kriminalisté viní z toho, že se 1. června kolem 13. hodiny dopustil loupeže v podchodu silnice E55 nedaleko ulice Nad Mýtem v Sezimově Ústí.

„Z vyšetřování vyplývá, že měl pod pohrůžkou násilí vzít poškozenému osmatřicetiletému muži batoh, z kterého měl odcizit mobilní telefon a Bluetooth reproduktor,“ pokračovala mluvčí.

Dále mu začal vyhrožovat, že ho zbije, pokud mu napadený nedá peníze. Ten však u sebe neměl žádnou hotovost, a tak nakonec z obavy o své zdraví a život navrhl, že mu pošle několik tisíc přes chytrý telefon pomocí internetového bankovnictví. Peníze lupiči poslal na účet, jehož číslo mu násilník sdělil. Celková způsobená škoda byla 11 tisíc.

Čtyřicetiletého agresora policisté na Táborsku pro jeho pokračující trestnou činnost dobře znají. V minulosti ho již soudci za obdobné činy několikrát odsoudili a potrestali.

Vyšetřovatel i proto podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce návrh akceptoval a poslal ho do vazební věznice, kam ho následně policisté od soudu eskortovali.

V případě odsouzení hrozí násilníkovi až desetiletý pobyt za mřížemi.