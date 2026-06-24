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Zatím nesplnila, co slíbila. Radní kvůli stavbě domu opět čelila výzvě k rezignaci

Lukáš Marek
  14:00

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Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026) | foto: Petr LundákMAFRA

Opoziční zastupitel Českých Budějovic Tomáš Chovanec znovu vyzval radní Lucii Kozlovou, aby rezignovala. Odstoupit má kvůli kauze domu u rybníka Dehtář, který si nechala postavit bez platných povolení. Kozlová na výzvu reagovala a vysvětlovala, proč zatím nenastala slibovaná náprava.
Zmínila, že kvůli stavbě má v rodině narušené vztahy.

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Zatím nesplnila, co slíbila. Radní kvůli stavbě domu opět čelila výzvě k rezignaci

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Opoziční zastupitel Českých Budějovic Tomáš Chovanec znovu vyzval radní Lucii Kozlovou, aby rezignovala. Odstoupit má kvůli kauze domu u rybníka Dehtář, který si nechala postavit bez platných...

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