Zmínila, že kvůli stavbě má v rodině narušené vztahy.
Zatím nesplnila, co slíbila. Radní kvůli stavbě domu opět čelila výzvě k rezignaci
Upustili pneumatiky a pomohla speciální technika. Hasiči vyprostili uvázlý autobus
Autobus v úterý dopoledne na Českokrumlovsku naboural do viaduktu a zčásti přišel o střechu. Po 13. hodině se hasičům podařilo vozidlo zpod viaduktu vyprostit a přibližně za dvě hodiny byl na silnici...
Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod
Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...
Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum
Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...
Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice
Stavba půl kilometru dlouhé haly jižně od Českých Budějovic mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole má začít ještě letos. Hotovo by bylo v roce 2028. Místní však mají obavy z nárůstu dopravy i...
OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno
Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125....
Zatím nesplnila, co slíbila. Radní kvůli stavbě domu opět čelila výzvě k rezignaci
Opoziční zastupitel Českých Budějovic Tomáš Chovanec znovu vyzval radní Lucii Kozlovou, aby rezignovala. Odstoupit má kvůli kauze domu u rybníka Dehtář, který si nechala postavit bez platných...
S netrpělivým miliardářem za zády. Pro Peška bylo Polsko terno
Ještě na konci listopadu 2024 hrál za Spartu utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Za dva měsíce odešel do třetiligového polského týmu Wieczysta Kraków. Mnozí si klepali na čelo, ještě když měl...
Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?
Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...
Bezpečný a s řadou atrakcí. Rakouský Linec si drží historické centrum bez aut
Rakouský Linec je zhruba 50 kilometrů od hranic s Českem. Užijte si v něm plavbu po Dunaji, chůzi po centru nebo výlet historickou lanovkou na vrch Pöstlingberg s bazilikou a krásným výhledem do...
Fanoušci si kupují lístky, aniž by znali jedinou kapelu, jásá šéf festivalu
Okolo deseti tisíc lidí míří každý rok do Tábora, kde František Švadlena se svým týmem pořádá festival Mighty Sounds. Letošní dvacátý ročník se uskuteční od 26. do 28 června, kdy se letiště Čápův...
Pozor labutě! Rodinka v obci zastavuje dopravu. Upozorňuje na ni značka
Raritu, jaká se jen tak nevidí, mají v Litvínovicích u Českých Budějovic. Protože se tam v blízkosti silnice pohybuje labutí rodinka se sedmi mláďaty, mají tu opeřenci i svou speciální dopravní...
Vesnicí roku je Římov. Komisi nejvíce oslnilo procesí, říká starosta
Římov se stal letošní vesnicí roku Jihočeského kraje. Obec na Českobudějovicku podle hodnocení komise vynikla především mimořádně silným komunitním duchem, péčí o kulturní dědictví a promyšleným...
Nesmysl! Radnice smetla návrh projektantů na novou silnici přes Malši
Pod peticí proti silnici přes Malši na jižním okraji Českých Budějovic, která se objevila v návrhu nového územního plánu, už je 2 600 podpisů. Radnice ji tam také odmítá. „Není to návrh města, ale...
iDNES Lounge: Jádro, úložiště, Čína i euro. Havlíček diskutoval s podnikateli
Seriál setkání iDNES Lounge Premium tentokrát spojil ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se zástupci průmyslu a podnikateli na jihu Čech. V českobudějovickém Clarion Congress Hotelu řešili...
O 400 milionů více, než byl plán. Oprava českobudějovické Slavie stála miliardu
Oprava českobudějovického kulturního domu Slavie stála 1,055 miliardy korun. Je to přibližně o 400 milionů korun více, než byla původně odhadovaná cena. Podle náměstka českobudějovické primátorky...
Prodej venkovské usedlosti ve výstavbě…
Staré Město pod Landštejnem - Veclov, okres Jindřichův Hradec
9 600 000 Kč
Jedna jízdenka na autobus, vlak i MHD. V jižních Čechách startuje IDESKA
Od 1. července 2026 čeká Jihočechy největší změna veřejné dopravy za poslední roky. Nový integrovaný dopravní systém IDESKA propojí regionální autobusy, vlaky i městskou hromadnou dopravu (MHD) do...
Učitelé stáhli výpovědi. Odvolaná ředitelka školy mluví o rebelii a podala žalobu
Devatenáct učitelů, kteří před měsícem podali výpověď v základní škole v Záhoří na Písecku, zůstává nadále v pracovním poměru. Ustoupili od záměru odejít. Podle starosty Martina Formánka se podařilo...