Za kanálem La Manche vyhrála jihočeská cukrářka a pekařka kategorii Hororová busta za svůj výtvor nazvaný Valeora. Ten obsahuje například tisíce vlasů ze želatiny. Ve své cukrářské dílně ale upeče téměř cokoli, co si zákazník přeje. Třeba i levitujícího Yodu z filmu Star Wars.
Neděláte klasickou cukrařinu, vaše výrobky jsou opravdu crazy, šílené, hororové. Je to Váš nějaký životní styl?
Popravdě, já vůbec na horory nekoukám. Postupně se to nějak vyvrbilo časem. Vůbec to nebyl ani cíl. Možná tím, že tíhnu ke kultuře a stylu Tima Burtona.
Má to být mrtvá bohyně. Že lidé pokáceli les a ona zemřela s ním. A díky tomu vypadá, jak vypadá.