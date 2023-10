Stát vyvlastní čerpací stanici u Tábora, chybějící kus dálnice D3 mohou dostavět

Jde zhruba o 400 metrů dlouhý úsek dálnice D3, který není dokončen. Doprava je v místě několik let svedena do jednoho pruhu.

„ŘSD je tak vlastníkem příslušných pozemků a nemovitostí a nic by nemělo bránit vydání stavebního povolení a dokončení D3 na obchvatu Tábora,“ stojí v prohlášení ŘSD.

Majitelka pozemku Lenka Bratránková může proti rozhodnutí podat žalobu, kterou by řešil správní soud. „Rozhodnutí jsme obdrželi v pondělí. Více se zatím k dalšímu postupu nebudeme vyjadřovat,“ řekla Bratránkové advokátka Radana Vítovcová. Na podání žaloby je měsíční lhůta.

Rozhodnutí, které krajský úřad vydal, je takzvaně mezitímní. „Následné jednání by pak mělo rozhodnout o ceně, kterou stát za vyvlastnění zaplatí. Částka se stanovuje podle ceny běžné a ne tržní,“ přidal Štěpán Konopa z jihočeského krajského úřadu.

Spor ohledně čerpací stanice trvá několik let. Soud už loni rozhodl o vyvlastnění motocentra, které stojí vedle čerpací stanice. Majiteli motocentra byli bratři Bratránkové. Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra s čerpací stanicí jako stavbu trvalou v místě, v němž byl dočasný příjezd ze silnice I/3.

Radek Mátl @MatlRadek Krajský úřad Jihočeského kraje vydal mezitimní rozhodnutí - odnětí vlastnického práva paní Bratránkové k čerpací stanici LPG v rámci Motocentra u Tábora. ŘSD je tak vlastníkem příslušných pozemků a nemovitostí a nic by nemělo bránit vydání SP a dokončení D3 na obchvatu Tábora. https://t.co/sVHtOFO55Q oblíbit odpovědět

Bratránkovi dlouhodobě označovali vyvlastnění za nezákonné. „Stát nám zmařil naše investice, vydal nezákonné stavební povolení. Teď ty škody odmítá platit a jen silovou formou, přes vyvlastnění, se nás snaží o naše nemovitosti připravit,“ řekl už dříve Pavel Bratránek. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění mezi deseti a dvaceti miliony korun. Pavel Bratránek to označil za lež.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3 od Českých Budějovic ke Kaplici, nádraží na Českokrumlovsku. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030. Jihočeská část až na hranice s Rakouskem má být do roku 2026.

Ještě letos chce ŘSD začít stavět 12 kilometrů dlouhou část D3 z Kaplice, nádraží k Nažidlům na Českokrumlovsku.