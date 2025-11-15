Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům

„Naše setkání s Emilem na procházce. Chvilku jsme se na sebe jen dívali, pokochali se, jak je nádherný, natočili si ho na památku a popřáli mu, ať se mu na Šumavě krásně žije. On se ale loučit nechtěl – prostě se rozhodl jít s námi dál. Šumava, pár dní zpátky,“ objevilo se na facebookové stránce We love Šumava.
Los Emil zaměstnal v polovině října policisty z Nýrska na Klatovsku. Vkradl se totiž do zahrady, kde si pochutnával na jablkách, a podle sousedky z vedlejšího pozemku nevěděl kudy ven, zavolala mu proto pomoc. Na policejní hlídku zvířecí celebrita zpočátku vůbec nereagovala, pak se v ní ale probudily pudy divokého zvířete a policisty trochu prohnala. Nakonec Emil bravurně přeskočil plot a zmizel.
Emil se letos přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, pak se ale stočil na sever a snažil se dostat zpátky do České republiky.