VIDEO: Los Emil je po zimě na Šumavě v kondici. Nehledejte ho, vyzval pozorovatel

Autor:
Populární Los Emil dal o sobě po zimě na Šumavě opět vědět. Video, které ve středu zveřejnil autor projektu We Love Šumava Richard Brož na sociálních sítích, potvrzuje, že se zvíře pohybuje ve stejné oblasti jako loni. A zdá se, že je v dobré kondici.

Richard Brož losa zachytil náhodou, když ráno vyrazil do přírody, aby vyvenčil psa. „Jel jsem autem a všiml jsem si ho u krajnice. Poznal jsem ho podle místa i podle rysů. Viděl jsem ho už několikrát zblízka, takže jsem si jistý, že je to Emil,“ uvedl autor záběrů.

Richard Brož se setkal na Šumavě s losem Emilem.
Člen Horské služby Šumava vyfotil losa Emila.
Los Emil má tisíce fanoušků, kteří jeho příběh intenzivně prožívají.
15 fotografií

Podle něj se los pohyboval přímo u cesty. „Stál vedle silnice a pak ji přeběhl zpátky do lesa,“ popsal. Dodal, že tentokrát byl Emil výrazně živější než při předchozích setkáních. „Loni byl vždycky takový pomalejší. Takový lenochod. Teď jsem ho poprvé viděl se opravdu rozeběhnout,“ dodal Brož.

Video zveřejnil také jako reakci na opakované dotazy, jak se Emilovi v zimě dařilo. Lidé se podle něj celé měsíce ptali, zda je los v pořádku a jestli se mu něco nestalo.

„Psali nám celou zimu, jestli o něm něco víme, kde je, jestli ho někdo nezastřelil,“ uvedl. Současně zdůrazňuje, aby se ho lidé sami nepokoušeli hledat. „Myslím si, že právě když se na něj podívají takhle na videu, že to stačí, a je pak zbytečné ho někde nahánět.“

Los Emil je v Rakousku celebritou, vyšla o něm knížka pro děti

Z důvodu bezpečnosti zvířete i lidí Brož záměrně neuvádí, kde přesně video natočil. Současně ale připomíná, že Emil se pohybuje volně a často mění místo. „Je třeba dávat pozor právě u silnic, kde se také často objeví,“ zdůraznil.

Emil je velké zvíře a střet s autem by mohl mít vážné následky pro řidiče i samotného losa. Brož proto upozorňuje, že lidé by měli jezdit opatrně a počítat s tím, že se zvíře může objevit nečekaně kdekoli.

S fotografií losa Emila se ve středu pochlubila také šumavská horská služba. Zveřejnila ji na svém Facebooku a připsala: I práce v terénu může přinést překvapení, které potěší.

Rekapitulace putování losa Emila. Co ho teď na Šumavě pravděpodobně čeká

Losí populace na jihu Čech se dlouhodobě sleduje jen obtížně. Zvířata žijí skrytě, netvoří stáda a většinu času tráví jednotlivě. Jejich hlavní místo výskytu se rozkládá mezi Rakouskem a oblastí Kaplicka na Českokrumlovsku, částečně zasahují i do šumavského národního parku. Nejčastěji se pohybují v pásu kolem pravého břehu Lipna, kde mají vhodné podmínky a dostatek klidu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Touha po pěkné fotce stála řidiče kamionu na Šumavě půl milionu

Řidič si chtěl na Šumavě udělat hezkou fotku a strhl přitom lanovku.

Jihočeští dopravní policisté ve čtvrtek ráno na Šumavě řešili kuriózní nehodu. Řidič kamionu značky Mercedes-Benz Actros zajel se svým vozem k horní stanici patřící ke skiareálu Zadov - Churáňov v...

OBRAZEM: Žádná chemie z drogerie, ale včelí vosk. Víme, jak se gruntuje na Hluboké

Pracovníci Státního zámku Hluboká se připravují na zahájení nadcházející...

První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku...

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

Cizinec mířil na jih Evropy s kamionem plným skotu, návěsu chybělo jedno kolo

U návěsu chybělo jedno pravé kolo. Náprava byla ke konstrukci uchycená poutacím...

Dopravní policisté zastavili na okraji Českých Budějovic kamion s návěsem na přepravu zvířat, u kterého chybělo jedno kolo. Na dalším byla úplně sjetá pneumatika. Souprava v takto technicky špatném...

Tváříme se, že covid nikdy nebyl. Ale je jen otázka času, kdy přijde další, říká primář

Premium
Aleš Chrdle je primářem infekčního oddělení českobudějovické nemocnice a také...

Od vypuknutí pandemie covidu uplynulo šest let, primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Aleš Chrdle hodnotí, co se udělalo dobře, co špatně a zda jsme si vzali ponaučení do budoucna....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.