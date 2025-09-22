Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

  15:16
Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů evropských. Emil pravděpodobně pochází z Polska a v posledních měsících se dostal za velkého zájmu veřejnosti přes Česko a Slovensko do Rakouska.

V okolí lipenské přehrady se vyskytuje jediná významnější populace losa evropského v České republice.

„Pokud by los Emil na české straně zůstal a vydržel by delší dobu v okolí Lipna, byla by to dobrá zpráva. Mohl by totiž přinést nové genetické informace do současné populace,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

V minulosti v Česku žila další populace losa v okolí Třeboňské pánve na Jindřichohradecku. „Bylo to dáno tím, že za minulého režimu migrovali losi z Polska přes tehdejší Československo a zarazili se tady na jihu Čech u železné opony s Rakouskem. Proto na Třeboňsku zůstávali. V současnosti nemůžeme vyloučit, že se tam občas objeví, ale spíš jen procházejí a pokračují do Rakouska. Los je zvíře, které hodně migruje,“ řekl ředitel jihočeské pobočky AOPK Jiří Bureš.

Dodal, že los žije samotářsky. Své protějšky hledá jen v období páření. Největší nebezpečí pro něj představuje hustá síť silnic, která se v Česku nachází, proto občas zahyne po srážce autem.

Los evropský se původně v Česku vyskytoval, ale v 15. století byl vyhuben. Jde o největšího příslušníka čeledě jelenovitých. Dospělý samec váží až 450 kilogramů a dosahuje výšky v kohoutku 235 centimetrů. Jejich výskyt je vázaný na mokřady a oblasti s vodní plochou.

Emila, který se v posledních týdnech pohyboval po severním Rakousku, v pondělí ráno uspali, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt.

Podle rakouských médií bylo poté zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a České republiky. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého národního parku Šumava.

Samce zasáhl výstřel z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy.

Los Emil se na začátku června objevil v Ludgeřovicích na Opavsku, během léta se pohyboval za velkého zájmu veřejnosti po Moravě, kde získal pojmenování Emil. Začátkem srpna doputoval na Slovensko, odkud pokračoval do Rakouska.

Na Facebooku existuje skupina s více než 10 tisíci fanoušky, která dokumentovala jeho cestu. Po dnešním odchytu a uspání má los ušní známku s GPS vysílačem, což umožní vědecké sledování jeho pohybu v budoucnu.

Novohradské hory jako CHKO potřebujeme, míní přírodovědci. Starostové říkají ne

Unikátní pozůstatky pralesovitých porostů, rostliny pocházející z alpských lokalit, vzácná fauna, velký zdroj vody či nepříliš zalidněná krajina. Takové jsou dnes Novohradské hory, které si podle...

19. září 2025  16:43

Chci být ministrem školství, říká jihočeský lídr Motoristů a bývalý šéf Cermatu

Motoristy povede na jihu Čech do voleb do Poslanecké sněmovny bývalý ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Školství je jeho hlavní téma. Navrhuje řadu změn i s ohledem na talentované děti nebo využití...

19. září 2025  13:31

