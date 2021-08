Ze starého lomu bude jezero, firma chce těžbu posunout dál od Ševětína

Povolení pro těžbu kamene mají maximálně na příštích 15 let. Z pohledu člověka významná doba, pro společnost Kámen a písek provozující kamenolom v těsném sousedství městyse Ševětín nejvyšší čas k hledání dalších možností, jak surovinu dále dobývat.



Plánuje proto těžbu přemístit na novou lokalitu v katastru osady Kolný spadající pod Lišov.

Z tohoto důvodu už loni firma představila plán přesunutí těžby i zpracování kamene o několik set metrů dále od Ševětína. Jejich plány však začala napadat skupina odpůrců s anketou, z níž vzešla řada připomínek.

Společnost některé z nich do nového projektu zapracovala, tou nejvýznamnější je přesunutí technologické linky o 700 metrů dál od centra Ševětína proti původnímu plánu.

„Nyní by měla být odtud vzdálená 1 400 metrů a měla by být obklopená lesem, stejně jako nově plánovaný lom. Navíc snížíme zábor pro potřeby těžby o jednu třetinu na necelých 48 hektarů a výrobní technologie bude mít místo 25 metrů na výšku pouhých 15. Nebude tedy tolik narušovat vzhled krajiny,“ vysvětluje ředitel společnosti Kámen a písek Pavel Fučík.

Vedení firmy také počítá s tím, že nebude mít v provozu linky v obou lomech současně. Nová těžba by tedy měla plynule nahradit tu starou.

„Ve stávajícím kamenolomu by se pouze dotěžily zbylé zásoby, ale upravovaly by se na novém místě. Tím pádem bychom mohli ihned začít s rekultivací,“ doplňuje Fučík.

I když anketa ukázala, že většina lidí nemá s posunutím lomu dál od Ševětína problémy, stále se najdou odpůrci jakékoliv těžby v okolí.

„Jsou to dvě skupiny. Jedna chce těžbu zastavit mávnutím ruky, v druhém případě námitky podporují konstruktivními argumenty a návrhy. Jakékoliv zdržování a házení klacků pod nohy firmě odsouvají začátek rekultivace stávajícího prostoru těžby,“ upozorňuje radní Ševětína Přemysl Částa s tím, že rychlá rekultivace je pro něj prioritou.

V tuto chvíli odhaduje vedení společnosti začátek obnovy krajiny na přelom roků 2026 a 2027 s tím, že na výstavbě nové linky by se v případě kladného výsledku referenda, které rozhodne o budoucnosti těžby, mohlo začít pracovat už v roce 2025.

„Pak bychom zahájili proces EIA už příští rok. Bohužel jsme kvůli vyhlášení referenda přišli o rok příprav,“ podotýká ředitel Fučík.

„Současný kamenolom se změní na devítihektarové jezero hluboké až 50 metrů. Bude tedy vhodné pro rekreaci i potápění. Počítáme s plážemi a součástí bude také biotop se smíšenou výsadbou a mokřady. Dovezeme sem i vápenec, aby zde byla větší diverzita, na čemž chceme pracovat s vědci z Jihočeské univerzity zabývajícími se rekultivací,“ doplňuje dále Fučík.

Řada místních v lomu pracuje

Veškeré plány se ale budou odvíjet od výsledků referenda, které se bude konat současně s parlamentními volbami. Jeho smysl ale zpochybňuje i samotné vedení města.

„Otázky v něm jsou navíc formulované tak nešťastně, že na ně lze odpovědět jedenácti způsoby. Sám jsem zvědavý, jak budou jeho výsledky vypadat,“ říká radní Částa.

Vzhledem k tomu, že umístění třídicí linky bude hlavní otázkou v referendu, dá se očekávat, že požadavky petičního výboru nebudou vyslyšeny. Myslí si to i řada obyvatel Ševětína, kteří nesouhlasí s podobnými snahami o komplikaci těžby.

„Nic proti ní nemám, hodně místních je v lomu zaměstnaných a většině z nás dobývání kamene nijak nevadí. Firma udělala maximum pro to, aby se budoucí těžba co nejméně dotkla života v obci,“ vysvětluje David Šerý, který v Ševětíně strávil většinu života.

Za pravdu mu dává Andrea Hendrichová, která se podivuje, že se provozem a přesunutím kamenolomu lidé začali zabývat až v posledních letech.

„Vedle obce se kámen těží snad už 50 let a nikomu to donedávna nevadilo. Nová linka bude dál od domů, tím pádem se tu ani nebude tolik prášit,“ vysvětluje obyvatelka Ševětína.

Členové petičního výboru se k novým plánům společnosti v tuto chvíli vyjadřovat nechtějí.

„Pro mě je to nová informace a zatím k ní nemám co říci. Bohužel se takové věci v poslední době od firmy vůbec nedozvídáme. S reakcí počkáme, až se seznámíme se všemi změnami, které se nového lomu a výrobní linky týkají,“ říká člen petičního výboru a přípravného výboru referenda Roman Mašek.

Podle informací České geologické služby ukončí těžbu do deseti let na jihu Čech 16 z 29 kamenolomů. Ševětínský lom zásobuje stavebním kamenem České Budějovice a okolí, dále pak Soběslav, Veselí nad Lužnicí či Třeboň. Jen loni se ho tam vytěžilo 880 tisíc tun. Stejnou kapacitu by měl mít i nově otevřený lom.

