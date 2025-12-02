Domy s apartmány nerespektují krajinný ráz. Developer s projektem u Lipna narazil

Na zeleném pobřeží Lipna vyroste na oploceném dvouhektarovém pozemku deset apartmánových domů s parkovištěm. Tak má vypadat developerský záměr podle rybářů v romantické lokalitě Lojzovy Paseky poblíž Frymburku. Projekt po námitkách místních osadníků stopl českokrumlovský stavební úřad. Důvod? Odporuje územnímu plánu i územní studii, kterou má brzy schvalovat kraj.

Lojzovy Paseky je lokalita na levém břehu Lipna kousek od Frymburku. Jsou tam chaty i apartmány k pronájmu. | foto: Lipensko pro život

Jedním z kritiků projektu je Pavel Štorek. V místě skoro celoročně bydlí. „Nejsem žádný aktivista. Mám v sousedství záměru domek. Pracuji na home office, takže nemám problém pobývat u jezera skoro pořád. Plánuji, že na důchod se zde usadím natrvalo. Podobné projekty tu developeři plánují všude a zkoušejí, jestli u úřadů projdou,“ říká muž, kterého zlobí předimenzované rekreační rezorty na pobřeží.

Ačkoliv takový dojem nemá Štorek sám, uvádí, že při jednání s úředníky je zapotřebí bránit se věcně, v mezích zákona. To znamená prostudovat dostupné projektové dokumentace a vyhodnotit, zda mu odpovídají. Uplatnil námitku proti přílišné velikosti záměru. V tomto případě s mnoha dalšími místními oponenty včetně spolku Lipensko pro život a uspěl.

Podle projektové studie má v Lojzových Pasekách vyrůst na volné louce deset budov s téměř dvěma stovkami lůžek. Celkem 64 apartmánů. Vlastní objekty budou dvoupodlažní domy s podkrovím. Hlavní budova je navržená jako třípatrová s podkrovím o výšce dalších dvou pater a s podzemím.

Zástavbu u Lipna prověří kraj, developer tam plánuje rodinné a bytové domy

Krajský úřad loni rozhodl, že tuto stavbu ležící na území CHKO Šumava nebude posuzovat ke vlivu na životní prostředí EIA. Konečné rozhodnutí tak leželo pouze na stavebním úřadě.

„Hmotové řešení objektů se zcela vymyká okolní zástavbě, nerespektuje krajinný ráz, působí cizorodě... Neodpovídá územnímu plánu ani územní studii Šumavy,“ píše se například ve stanovisku krumlovského stavebního úřadu z letošního července.

Vad je podle krumlovského odboru plánování a stavebního úřadu víc. Kromě toho, že lokalitu se zhruba padesátkou chat by projekt zahustil dvojnásobně, dostatečně neřeší likvidaci odpadní vody včetně té dešťové, která má stékat i z parkoviště do Lipna. Schází vyřešení příjezdové silnice, protože ta současná je úzká a slouží také cyklistům. Krumlovský úřad na závěr konstatuje, že lipenské územní plány mají především vytvářet harmonické prostředí pro stálé obyvatele.

Co všechno teče do Lipna? Vědci prověřují výpusti, které odhalila nízká hladina

Investor se může proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat nebo projekt přepracovat. „Lhůta k odvolání ke krajskému úřadu běží,“ informoval Marek Potclan z odboru územního plánování stavebního úřadu.

MF DNES se snažila developera kontaktovat, ale ten na dotazy nereagoval.

Lojzovy Paseky se tak přiblížily k řízení kolem daleko většího podobného projektu Viva Lipno mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem, který letos poslal Nejvyšší správní soud do řízení EIA. Podle odborníků bude pro investora jednodušší projekt zmenšit, což by přijali i někteří místní osadníci.

