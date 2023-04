Literatura žije láká na akademický kabaret, ze stovek knih se bude stavět iglú

„Návštěvníci se mohou těšit na tradiční program, jako je bazar knih na náměstí, literární autobus nebo čtení na veřejných místech po celém městě. Chystáme také mnoho novinek,“ řekl programový ředitel festivalu Miroslav Boček.

Ten se na přípravě akce podílí už šestým rokem a letos během něj pokřtí i svou nejnovější knížku.

Festival bude trvat od 26. do 29. dubna a tradičnímu programu organizátoři vymezili hlavně první dva dny. Čtenářům v nich představí svou novou knihu například profesor estetiky z Jihočeské univerzity Ondřej Dadejík. Autorského čtení se ujmou Petra Klabouchová, Pavel Klusák nebo Martin Stručovský. Na hlavním náměstí zahraje Divadlo lidí bez domova.

„Zajímavým zpestřením druhého dne festivalu je pak Akademický kabaret: Rychlé šípy žijí! Bude to zábavný program, kde si lidé budou moct prohlédnout výstavu komiksů, poslechnout muziku a hlavně zasednout u jednoho stolu s vyučujícími z univerzity. Pobaví se na téma známých foglarovek,“ přiblížil Boček.

Připomněl, že lidé do začátku akce mohou nosit publikace do knižního bazaru. Ten bude jako každý rok stát na budějovickém náměstí a pomůže knihám najít nového majitele. „Sešlo se nám okolo čtyř tisíc knih. Je to o něco méně než v minulých letech, ale určitě to bude stačit,“ naznačil s tím, že knihy mohou lidé v předstihu zanést do budějovického podniku Kabinet.

Hledají také mladé autory

Na svou druhou polovinu se festival z ulic města přesune do areálu bývalých Žižkových kasáren, kde budou pro návštěvníky připravené novinky. Kromě křtu knih, autorského čtení a koncertů se tak mohou těšit na farmářské trhy, slam poetry s významným zahraničním hostem - básníkem Deanem Attou, nebo festival nakladatelů.

„Oslovil nás Cech malých nakladatelů, že by se s námi chtěli spojit a na festivalu uspořádat Bookfest. V areálu kasáren tak vznikne 25 stánků různých nakladatelů, kteří budou prodávat své knihy,“ pozval. O doprovodný program se postarají například kapela Post-hudba a zpěvačky Marjari nebo Dmitrievna.

Organizátoři myslí i na ty nejmladší. Pro ně Alšova jihočeská galerie nachystala několik tvořivých workshopů, představí se také řada knih pro děti a mládež. „Od vodňanské knihovny máme přislíbených asi tisíc vyřazených knih. Rádi bychom je využili k stavbě velkého ‚kniglú‘, do které by se zapojily převážně děti,“ uvedl Boček.

Na festivalu chtějí organizátoři také hledat a povzbudit mladé a začínající autory. Připravený je pro ně speciální program v kině Kotva. „Pokud se nám někdo předem ozve nebo nás najde přímo na místě, není problém, abychom ho nechali se svými texty vystoupit například na jednom z našich stanovišť, tedy v literárním autobuse nebo o přestávce mezi jednotlivými vystoupeními v programu,“ přidal.

Více informací a program je na webu www.literatura-zije.cz.