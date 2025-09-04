Město odmítá rozšíření skládky. Pokud uspěje, lidé zřejmě opět začnou platit za odpad

Autor:
  16:33
Místní i vedení Lišova na Českobudějovicku bojují proti skládce. Společnost FCC její objem hodlá zdvojnásobit. Lidé, kteří bydlí poblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které z areálu přináší vítr. Firma připomněla, že město na poplatcích získalo už 300 milionů korun.
Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž,...

Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které k nim přináší vítr. | foto: Václav Pancer, ČTK

O budoucnosti skládky v Lišově přišli v úterý do kulturního domu debatovat...
Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž,...
Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž,...
Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž,...
5 fotografií

Skládku už v Lišově nikdo nechce. Tak komentoval záměr na její rozšíření starosta města na Českobudějovicku Pavel Dvořák (SNK Lišovsko). Hluku a prachu od nákladních vozidel a odlétávání jemných materiálů, jako jsou igelitové sáčky, do okolí si místní vytrpěli už dost.

Podle starosty je stavba problematická i s ohledem na územní plán, který s dalším rozšířením už nepočítá.

To potvrzuje i Radek Boček, který pro Lišov zpracovává územní plány a jejich změny. Areál skládky se dělí na dvě části, jednu provozuje společnost FCC a druhou firma CLAY CB. Plánované rozšíření se má týkat území mezi nimi. Kapacita by se tím měla zdvojnásobit na 350 tisíc metrů krychlových.

Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které k nim přináší vítr.
O budoucnosti skládky v Lišově přišli v úterý do kulturního domu debatovat místní obyvatelé, zástupci krajského úřadu, města i firmy FCC, která ji vlastní.
Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které k nim přináší vítr.
Skládka se rozkládá severovýchodně od Lišova. Lidé, kteří k ní bydlí nejblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které k nim přináší vítr.
5 fotografií

Pokud všechno bude pokračovat podle plánu firmy, skládka vydrží do roku 2035. „Spor je o tom, jestli rekultivace znamená zasypání skládky, ozelenění, vytvoření nějaké vodní plochy, aby to vypadalo krajinně hezky. To tvrdíme my. Anebo rekultivace je, že nejdřív 15 let budu skládkovat a potom tři roky rekultivovat. To tvrdí logicky její provozovatel,“ upřesnil Boček.

Firma FCC napadla u krajského soudu jednu ze změn územního plánu. Ten nyní řízení pozastavil a čeká na přezkum krajským úřadem.

Rozšíření skládky odmítají i lišovští občané. „Když tu žijete dlouho, tak si některých problémů ani nevšimnete. Je to stejné, jako když jsme tady měli frekventovanou dopravu, najednou se postavil obchvat, a až potom zjistíte, že je tu klid. Když tady žijeme se skládkou, tak občas vnímáte zápach, že na některých místech létají odpadky. A najednou získáte pocit, že to může skončit, ale ono to pořád nekončí,“ komentoval Václav Flíček.

Občanům by se vrátily poplatky

Proti skládkování v Lišově je také Pavel Martínek, který bydlí nedaleko areálu. „Jakmile se otočí vítr, tak se v našich domech nedá žít. Omezuje nás to v pobytech venku, nemůžeme větrat dětské pokojíčky. Žijeme v lokalitě, kde vyrostlo za deset let dalších sto domů a všechno jsou to víceméně rodiny s malými dětmi. Zápach je opravdu velký a pytlíky, které uletí ze skládky, potom sundáváme z plotů. Ale to nikoho asi nezajímá,“ posteskl si.

Skladování odpadů v minulosti přinášelo do městského rozpočtu nemalé finance, aktuálně už za to dostává jen asi třetinu původní částky a zbytek si bere stát.

„Ani ty peníze už pro to město nejsou tak zajímavé, abychom přesvědčili občany, že bychom tam povolili další skládkování,“ řekl starosta Dvořák. Město pracuje na stavební uzávěře, jež by rozvoji skládky mohla výrazně zamezit.

Rozšíření skládky nechceme, zní z Lišova. Radnice už neslyší ani na poplatky

Poplatky městu zmínil i projektový manažer FCC Jaroslav Šťastný. „Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2024 odvedla skládka městu 230 milionů korun na poplatcích,“ shrnul. Částka navíc prý nečítá dalších třináct let od roku 1998, kdy firma poplatky platila. „Troufám si říct, že mluvíme minimálně o 300 milionech, které město získalo,“ odhadl.

Pokud se skládka nerozšíří, město už nebude dostávat žádné poplatky a zvýší se jí i náklady na likvidaci odpadů, které bude třeba z Lišova odvážet jinam. „Náklady na přepravné se pro město zvýší zhruba o tři miliony,“ doplnil Šťastný. Město v současnosti dává devět milionů za likvidaci odpadu.

Skládku v Lišově se podařilo uhasit. Proč hořelo, se zatím neví

Starosta připouští, že nelze vyloučit znovuzavedení poplatků za svoz odpadu. Ten místním zrušili v roce 2023 a činil 600 korun. „Určitě se k tomu budeme muset nějak postavit. Víme, že pokud se tady přestane skládkovat, tak ty poplatky budeme asi muset znovu zavést,“ dodal.

Tématem veřejného projednání byla i spalovna ZEVO, jejíž odpady na skládku v budoucnu možná poputují. Podle Šťastného to ale nebude popílek či reakční zbytky. Ty se musí skladovat na speciálních skládkách.

„Druhý odpad, který vzniká při spalovacích procesech, je struska, škvára a popel, který při výstupu ze ZEVA přejde přes vodu,“ vysvětlil manažer FCC Šťastný.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

Město odmítá rozšíření skládky. Pokud uspěje, lidé zřejmě opět začnou platit za odpad

Místní i vedení Lišova na Českobudějovicku bojují proti skládce. Společnost FCC její objem hodlá zdvojnásobit. Lidé, kteří bydlí poblíž, si stěžují na zápach a sáčky, které z areálu přináší vítr....

4. září 2025  16:33

Jurtu, která v Mongolsku sloužila jako putovní chrám, vystavují v Třeboni

Pod bývalou vodárenskou věží v Třeboni na Jindřichohradecku mohou zájemci nově navštívit i jurtu, typické kruhové obydlí pocházející ze střední Asie. Přímo z Mongolska ji přivezl třeboňský rodák...

4. září 2025  13:45

Řidič pod sebou lovil sluneční brýle a vjel na chodník, kde srazil muže

Kvůli slunečním brýlím, které spadly z palubní desky na podlahu vozu, se v úterý udála v Prachaticích vážná nehoda. Když se pro ně řidič za jízdy sehnul, vjel s autem na chodník, kde srazil muže....

4. září 2025  10:11

Školácká chyba, řekl soudce. Lupič šperků za dva miliony nechal na místě batůžek

Osmi a půl lety vězení potrestal ve středu českobudějovický krajský soud muže, který podle obžaloby přepadl loni v říjnu zlatnictví v Pelhřimově a ukradl šperky za dva miliony korun. Jak zaznamenaly...

3. září 2025  17:09

Jindřichohradecká úzkokolejka má další problém, kupec neuhradil včas celou částku

Když minulý týden zastupitelstvo Jindřichova Hradce schválilo půjčku ve výši 20 milionů korun, zdálo se, že obnovení provozu na úzkokolejce pod vedením společnosti Gepard Express už nic nebrání....

3. září 2025  10:38,  aktualizováno  15:32

Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly

Získat místo pro svůj klub odpoledne či večer je těžké. V Českých Budějovicích a blízkém okolí pořád schází středně velké kryté sportoviště. Částečně má pomoci nová sportovní hala na výstavišti,...

3. září 2025  9:16

Na pracovníka v rekonstruovaném pivovaru spadl výtah a těžce ho zranil

O život šlo mladému muži, na kterého v úterý odpoledne dopadl výtah. K úrazu došlo v pivovaru v Jindřichově Hradci, kde pokračují práce na oživení dlouhé roky chátrajícího areálu. Záchranná služba...

2. září 2025  16:51,  aktualizováno  17:42

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

2. září 2025  9:27,  aktualizováno  14:12

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

2. září 2025  12:54

Šonka: Potřebuji létat hlavou dolů. O návratu Air Race vydrží nemluvit 6 sekund

Už je to šest let, co skončil seriál závodů letecké akrobacie Red Bull Air Race. Zářil v něm i český pilot Martin Šonka. „Neustále s tím otravuji, aby se seriál vrátil. Ale vím, že to není jen tak,“...

2. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

1. září 2025  17:56

Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým...

1. září 2025  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.