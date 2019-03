V Lišově odvolali ředitele školy. Učitelé chtějí, aby zůstal do prázdnin

Řediteli po šesti letech skončí smlouva, vedení města ho odvolá a na základě výběrového řízení jmenuje nástupce. Tak si asi radní v Lišově na Českobudějovicku představovali personální výměnu ve vedení základní a mateřské školy. Omyl. Proti rozhodnutí města se ohradily desítky učitelů.

Zastupitelům napsali dopis, v němž uvádějí, že by bylo vhodné nechat ředitele Petra Ročňáka ve funkci do konce letošního školního roku. Důvody jsou podle nich hlavně organizační. V textu stojí, že se budou muset měnit rozvrhy tříd, stejně jako vyučující pro žáky, kompetence ředitele přejde na zástupce, což souvisí i se zápisy. Celkem dopis podepsalo více než 30 pedagogů.

Město podle starosty postupovalo správně. „Podle školského zákona a konkurzní vyhlášky má ředitel nějaké funkční období. Náš ředitel začal tak, že musel skončit nyní. Nesouvisí to s tím, jestli svou práci dělá dobře, ačkoliv ji podle mého názoru dobře nedělá. Kdyby ho rada neodvolala, tak by se mu prodlužovalo období na dalších šest let,“ vysvětlil starosta Jiří Švec.

Sám ředitel podle svých slov přišel s alternativou. „S odvoláním jsem počítal, protože mi 31. března končí funkční období. Panu starostovi i předsedkyni rady školy a sdružení rodičů a přátel školy jsem ale nabízel, že bych to mohl dotáhnout do konce školního roku s tím, ať najdou způsob, jak mi prodloužit o tři měsíce funkční období, a že se vzdávám nároku na pokračování na dalších šest let. To nebylo vyslyšeno, takže mě odvolali. Pro mě to tím končí,“ reagoval 64letý Ročňák.

Pokračovat chtěl z pragmatických důvodů. „Jde o rozvrhy, které by zůstaly stejné, neměnily by se ani úvazky. Každý zásah do rozvrhů je problematický, obzvlášť tři měsíce před koncem školního roku. Já mám jako ředitel povinnost učit. Hodiny za mě někdo musí vzít. Dá se čekat, že ke změně úvazku teď dojde. Jestli i rozvrhu? Nevím. Budeme se to snažit udělat tak, aby to co nejméně zasáhlo děti,“ dodal.

Do školy chodí přes 500 dětí

Jiří Švec vidí důvody jinde. „Někteří lidé si přáli, aby konkurz dopadl jinak. Dopis podle mého soukromého názoru měl podpořit práci vedení školy a zvýšit šanci zástupce ředitele Víta Bednáře, který také kandidoval. Ale nemohu mluvit za ostatní. Opozice vzala dopis a udělala z toho hroznou událost,“ narážel starosta na opoziční zastupitele, kteří text zveřejnili a stěžovali si, že na něj téměř nikdo ze členů zastupitelstva nezareagoval.

Sám Bednář tvrzení starosty popírá. „Není to pravda. Výběrové řízení bylo mnohem dřív. V dopise byly důvody jasně uvedené. Jeho cílem bylo pouze zajistit bezproblémový chod po zbytek školního roku, protože je nesmysl, aby byl ředitel odvolán tři měsíce před jeho koncem. Se mnou jako kandidátem to nesouvisí,“ reagoval.

Učitelé na dotazy MF DNES už nechtěli věc dál komentovat. Potvrdili ale slova zástupce Bednáře.

Současný ředitel Ročňák odejde na konci března. „Před několika dny jsme pozvali pány Ročňáka a Bednáře i Irenu Březinovou jako statutární zástupkyni na radu města. Ta nám oznámila, že školu do konce roku zvládne, což je dobře a děkujeme jí za to,“ konstatoval starosta.

Ten nebyl s prací ředitele spokojený, protože prý špatně komunikoval s rodiči a nevěnoval pozornost zvyšování počtu zájemců o školu.

„Škola nebyla schopná připravit administrativní podklady pro to, abychom mohli získat dotaci na nový pavilon. My jsme kvůli tomu z programu nedostali 85 procent ze zhruba 40 milionů korun. Snažili jsme se to zachránit a půl roku zpět neděláme nic jiného, než že píšeme a voláme od čerta k ďáblu. Za 700 tisíc korun jsme museli nakonec udělat provizorní třídu školky,“ konstatoval Švec.

Vedení města nad odvoláním ředitele přemýšlelo už dříve. Ale podle starosty jde o složitou záležitost, která mohla skončit soudními tahanicemi.

Do školy nastoupí od 1. července nová ředitelka Monika Hrdinová. Do Základní školy v Lišově dochází nyní zhruba 540 dětí, dalších bezmála 210 jich je v mateřské škole.