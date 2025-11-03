Výbuch propanbutanové lahve rozmetal přístřešek u domu. Jeden člověk je zraněný

  15:52
Profesionální i dobrovolní hasiči zasahují v obci na Jindřichohradecku, kde vybuchla propanbutanová láhev. Jednoho zraněného člověka transportoval vrtulník záchranářů do nemocnice.
Výbuch propanbutanové lahve zdemoloval přístřešek u domu v Lipolci. | foto: HZS Jihočeského kraje

Propanbutanová láhev vybuchla odpoledne v obci Lipolec, která spadá pod Dačice.

„Profesionální hasiči z Dačic a dobrovolní z Dačic, Lipolce a Českého Rudolce přístřešek dohasili a rozebírají ho,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Výbuch propanbutanové lahve zdemoloval přístřešek u domu v Lipolci.
Statika přilehlého domu není narušená, takže hasiči nebudou muset žádnou jeho část muset stabilizovat. „Původně vyžádaná mezikrajská pomoc z HZS Kraje Vysočina nakonec také není potřeba,“ ujistila Matějů.

Při výbuchu se zranil jeden člověk, kterého vrtulník záchranářů transportoval do nemocnice.

