Za první listopadový týden klesla hladina vody v Lipně o dalších osm centimetrů, a tak jsou náhrobky na levém břehu naproti Frymburku stále více vidět.
Všiml si jich tak třeba i fotograf David Rošický. „Původně jsem chtěl jít na jeden násep, odkud jsem si chtěl vyfotit věž a kostel. Zastavil jsem tedy za městysem a šel se kus projít okolo břehů. A najednou jsem zahlédl náhrobní kameny, tak jsem si hned říkal, že to snad není možné,“ vypráví jihočeský fotograf, který se věnuje focení starého koryta Vltavy či upuštěných přehrad.
Na místě, nedaleko kostela sv. Bartoloměje, jsou desítky náhrobků, které připomínají místo, kde v minulosti býval hřbitov. Ale stejně jako v případě Dolní Vltavice, i tady vše skončilo pod vodou, když se postavila vodní nádrž Lipno. Letošní dlouhodobé sucho však vše znovu odhalilo a připomnělo historii.
I v tomto případě se budou obnaženými náhrobky zabývat odborníci. Ale prozatím se nechtěli k těm u Frymburku nijak vyjadřovat. Informace zveřejní, až budou mít vše prozkoumané a zdokumentované.
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Jak to bylo v Dolní Vltavici
Měl by to být tedy podobný postup jako v případě Dolní Vltavice, kde pracovali v září. Pokles vodní hladiny tam odhalil několik desítek náhrobních kamenů – celých, ale i fragmentů, nahrnutých mimo původní hřbitov obce.
Pracovníci několika institucí a dobrovolníci ve dvou etapách postupně vyzvedli celkem 12 kamenných reliktů datovaných do 2. poloviny 19. století. Kromě zbytků kostela by měla být pod vodou také socha svatého Jana Nepomuckého, neúspěšně se ji v minulosti pokoušeli najít záchranáři.
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Zatím jsou relikty provizorně uskladněné a zabezpečené, dokud se nerozhodne o jejich vhodném trvalém umístění. „Vylovené náhrobky nyní analyzujeme, ozývají se nám pamětníci. Je to deset let od chvíle, kdy jsme vydali knihu Lipno – krajina pod hladinou, a ten příběh bychom nyní mohli dál rozvíjet,“ sdělila už v září Zdena Mrázková, vedoucí Musea Fotoateliér Seidel.
Tématu se věnoval i spisovatel Jan Štifter ve své knize Vltavice. V příběhu propojuje několik časových rovin právě v Dolní Vltavici. Jedna ze čtenářek při putování po břehu narazila na obnažené náhrobky. Oslovila Jana Štiftera, ten kontaktoval zdejší vodní záchranáře, a tak se rozjela akce, jejímž cílem bylo uchovat část vltavického kulturního dědictví.
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Sám Štifter pro iDNES.cz popsal, že v Dolní Vltavici jsou pod vodou ještě zbytky kostela. „Je to asi jeden a půl metru vysoké zdivo. Také by měla být někde pod vodou socha svatého Jana Nepomuckého, kterou už se v minulosti pokoušeli záchranáři najít, ale nebyli úspěšní,“ vzpomínal.
Záchrana se odehrávala pod odborným vedením Regionálního muzea v Českém Krumlově i Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. Prováděli ji s pomocí lipenské Vodní záchranné služby ČČK, Povodí Vltavy, znalců místní historie z Musea Fotoateliér Seidel, Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a dalších dobrovolníků.