|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy
Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...
Hýbat nohama neumím. Radši nabízím reformu, řekl Martin Kuba před volbami
Hejtman a bývalý ministr průmyslu Martin Kuba posílá do voleb kolem dvou a půl tisíce kandidátů, když se počítá i spolupráce s hnutím MY a dalšími. Důležitý je pro něj výsledek hlavně doma v Českých...
Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
Jdeme do voleb s tím, že vyhrajeme, věří si primátorka. Nyní v dresu Našeho Česka
Primátorské křeslo v Českých Budějovicích obhajuje Dagmar Škodová Parmová. Nebudeme čerpat energii na to, abychom se s někým hádali, říká lídryně hnutí Naše Česko, do kterého vstoupila poté, co...
Vysoké školy po létě znovu ožívají. Koleje studentům nestačí, VŠTE chystá nové
České Budějovice už tradičně s koncem léta zaplňují tisíce studentů místních vysokých škol. Ty si pro ně připravují každoročně velké novinky. Například Jihočeská univerzita nedávno otevřela...
Hanzl o podivuhodné nemoci: Neudržel jsem hokejku. Pohodu hledá u Pirátů
Jednou mrtvá ruka, že v ní neudržel ani hokejku, jindy mu poslušnost vypověděly nohy. Dvojnásobný hokejový reprezentant Martin Hanzl se dva roky pral se záhadnou nemocí, i proto teď křísí kariéru v...
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
Sparta - České Budějovice 4:2. Na třetí pokus slaví Pražané domácí výhru
Dvakrát to nevyšlo, napotřetí ano. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola získali první domácí výhru v sezoně, v pražské O₂ areně udolali České Budějovice 4:2. V závěrečné třetině rozhodl Devin...
Zloděj zbrzdil práce na nové lávce u Lužnice. Po roce od zničení už stojí nová
Visutá lávka připevněná ke skále nad řekou je hotová a v pátek ji Klub českých turistů slavnostně otevře. Atraktivní část stezky údolím Lužnice se nachází kousek od Bechyně na Táborsku. Původní...
Tápání Sparty, úkaz Červenka i povzbuzení pro Motáka. Co přinesl úvod extraligy
Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...
Jihostroj poprvé posílá do extraligy i ženy. Rozpočet se navýšil na 42 milionů korun
V sobotu začne pro českobudějovický volejbalový klub historická sezona. Úplně poprvé si v červených dresech Jihostroje zahrají nejvyšší soutěž i ženy. „Je to milník. Jsem rád, že se nám povedlo na...
Muže při kácení na Táborsku trefil strom a vážně ho zranil, povolali i vrtulník
Vážné zranění utrpěl muž při kácení dřeva v lese na Táborsku. Záchranáři se k němu dostali sanitkou, ošetřili ho a pak vrtulníkem transportovali do českobudějovické nemocnice.
Kamiony už nebudou kličkovat Táborem, minou ho po obchvatu. Stavba začala
Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu Tábora. Nová přeložka byla podle táborského starosty Štěpána Pavlíka v územním plánu od roku 1994, ale uvažovalo se o ní už na sklonku minulého režimu. Při...
Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy
Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...
Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží
Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...