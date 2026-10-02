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Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

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Fotočlánek   9:58
Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u... Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která jsou běžně zatopená. Fotoreportér iDNES.cz našel staré nádraží, vorový kanál i náhrobky.

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Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

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