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Lipno na deset dní obsadí festival. Dorazí Salač, Koller, Korn i Kalkulátor

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  12:54
Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)

Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026) | foto: Lipno Sport Festival

Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
8 fotografií
Tisíce návštěvníků se ode dneška do neděle 23. srpna vystřídají v areálu u pláže v Lipně nad Vltavou. Přijedou si vyzkoušet různé sporty, zasoutěžit si, užít si koncerty známých zpěváků a kapel nebo jen tak zalenošit na lehátkách u vody. Patnáctý ročník Lipno Sport Festivalu nabízí deset dní zábavy pro celou rodinu.

„Když jsme před patnácti lety začínali, možná nás ani nenapadlo, že to vyroste až do takovýchto rozměrů. Byli jsme tehdy rádi, že pár rodin s dětmi tráví volný čas aktivně, a snažili jsme se postupně posouvat. Dnes sportují na Lipně desetitisíce lidí, což je skvělé,“ vzpomínala Kateřina Neumannová, olympijská vítězka v běhu na lyžích a ředitelka festivalu, jehož motto zní Rozhýbej své léto.

Zdůraznila, že i letos budou v programu novinky a že při jeho skládání se organizátoři chtěli zaměřit také na kulturní a společenskou stránku, přidali další koncertní večer, divadlo nebo odborné přednášky.

Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
Lipno Sport Festival je desetidenní akce plná pohybu, hudby a her. (13.8.2026)
8 fotografií

A opět dorazí sportovní hvězdy, například cyklista Roman Kreuziger, fotbalista Jan Koller či letos poprvé motocyklový závodník Filip Salač, který nedávno vyhrál svůj první závod v seriálu mistrovství světa. „Rád bych všechny pozval na Lipno. Hodně jsem o festivalu slyšel, budu tam taky a moc se těším na sportování i skvělou zábavu,“ prohlásil Salač, který závodí ve třídě Moto2.

K tradičním aktivitám letos přibudou adrenalinové sporty. Mezi ně bude patřit závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje běh a náročná silová funkční cvičení. Je určený profesionálům i rekreačním sportovcům a v Česku zatím není moc rozšířený. Další novinkou je zařazení překážkových OCR prvků, které jsou novou disciplínou moderního pětiboje a známé ze závodů typu Spartan nebo Gladiator Race.

Výběr z programu – ČEZ Lipno Sport Festival

Pátek 14. 8.
Slavnostní zahájení 18.30
Anna K. 18.30–19.30
Čechomor 20.30–21.30

Sobota 15. 8.
Swix půjčovna kolečkových lyží 10.00–17.00
Autogramiáda, Jiří Beran 16.00–17.00
Jana Kirschner 18.30–19.30
Tata Bojs 20.30–21.30

Neděle 16. 8.
Cyklistický závod ČEZ Kolem Lipna a FeelEco dvacítka 11.00–16.00
Parkour s Jardou Chumem 11.15–12.00
S Lovcem na Lipně, Jakub Kvášovský „Kalkulátor“ 19.00

Pondělí 17. 8.
Veslování s Václavem Chalupou 10.00–12.00
Fotbalový workshop s Janem Kollerem 14.30–16.00
Letní kino – Mamma Mia 20.30

Úterý 18. 8.
Cvičení nejen pro ženy s Romanem Ondráškem 10.00–11.00
Škola trailového běhu 16.00–17.00
Buly divadlo živě – představení pro dospělé 20.15

Středa 19. 8.
Pohybová gramotnost 14.00–14.30
Autogramiáda s Filipem Salačem 16.30–17.30
Večerní běžecký závod Vyšší Brod – Lipno 20.00

Čtvrtek 20. 8.
Florbal workshop a soutěž 13.45–14.30
Škola jízdy ve flowtrailu s instruktorem 14.00–16.00
Moderní trendy zdravého životního stylu, přednáška – Martin Haluzík, Marie Skalská 17.00–18.00

Pátek 21. 8.
Hybrid Race – fitness závod 9.00–15.00
Plavecké závody s Arny Petráčkem 15.00–16.00
Michal Hrůza 18.30–19.30
No Name 20.30–21.30

Sobota 22. 8.
Lipenský půlmaraton a běh na deset km 11.00–14.00
Tereza Mašková 18.30–19.30
Jiří Korn 20.30–21.30

Neděle 23. 8.
Parasport jede 10.00–15.00
Frisbee workshop 11.00–11.45
Závěr festivalu 15.00
Kompletní program na lipnosportfestival.cz

V zóně Kapitanát si zájemci budou moci nově vyzkoušet Laser run, kombinaci běhu a střelby. Nově přibude jóga, street dance s tanečnicí Qasou, slackline nebo workshopy balančních cvičení a žonglování.

Po několika letech se do programu vrací jachting. Cílem organizátorů je přiblížit tento sport veřejnosti. Od soboty 15. do úterý 18. srpna budou k dispozici stabilní katamarány i jednotrupé lodě. Plážová zóna se tak rozšiřuje a nabídne denně také workshopy na paddleboardech.

Nebudou chybět víkendové závody. Cyklisté mohou jet 20 nebo 60 kilometrů. Obě trasy, na jejichž přípravě se podílel Roman Kreuziger, je zavedou do lesů kolem lipenské přehrady. Jsou vhodné pro horská kola nebo gravely.

Na běžce čeká 10 kilometrů nebo půlmaraton. A také večerní běh podél Čertových proudů z Vyššího Brodu do Lipna. Připravené budou i kratší varianty pro rodiny.

Páteční a sobotní večery budou patřit například kapelám Tata Bajs a No Name nebo zpěváku Jiřímu Kornovi. Hudební nabídku doplní čtvrteční vystoupení skupiny Patejdl Original Band, nově se v úterý chystá divadelní představení se sportovní tematikou pro dospělé a chybět nebude ani kvíz s Jakubem Kvášovským, populárním Kalkulátorem ze soutěžního pořadu Na lovu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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