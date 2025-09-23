Do střetu se dostávají starostové, obyvatelé, spolky a nově i podnikatelé mezi sebou. Příležitostí k novým stavbám totiž rychle ubývá, lokality se zahušťují. Jaká je budoucnost tohoto unikátního koutu přírody? Redakce iDNES.cz zmapovala názory osadníků, rekreantů, spolků i vedení obcí.
Místní si stěžují na konflikty s novými sousedy investory a na zhoršování životního prostředí. Nová střediska zaplavují okolí světelným smogem a hlukem. Plánované nové čističky nedokážou odbourávat fosfor, hlavní příčinu růstu sinic.