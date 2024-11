Jel si umýt koberečky ke břehu a auto nezabrzdil... Převozník z Lipna vypráví

Řidičům ukazuje, jak správně najet autem na loď, turistům popisuje, kde jsou krásné trasy na cyklovýlety po okolí. A vždy má na tváři úsměv. Pak zasedne na kapitánském můstku za řídicí pultík, nechá děti zahoukat a odrazí od břehu.

Hornoplánský převoz a jeho kapitán, osmapadesátiletý Karel Kukačka, už patří neodmyslitelně k sobě. Červenobílé plavidlo, které jezdí po hladině lipenské přehrady více než padesát let, zná dokonale. Aby také ne, mezi Horní Planou a Bližší Lhotou pendluje už od roku 1996.

Jde vůbec spočítat, kolikrát za tu dobu jste už Lipno přejel?

Ne a já si to nepočínám. Samozřejmě musíme vést lodní deník a jízdy zapisovat, ale osobně to spočítané nemám. To ani nejde. Když ještě byl převoz za pusu, jak se lidově říká, tak jsme jezdili opravdu celý den. To jsme měli třeba i sedmdesát jízd a z té lodě neslezli. Dnes je to dvacet osm jízd podle řádu. Ale když je v létě pořádný provoz nebo v zimě míří lyžaři na Hochficht, tak také jezdíme sem a tam skoro pořád a převezme za den i okolo tisíce lidí.