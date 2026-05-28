Psy zahubily sinice z Lipna, tvrdí jejich majitelka. Policie má pochybnosti

  9:42
Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou psů, kteří se podle oznamovatelky otrávili sinicemi, když se napili vody z přehrady. Z dosud provedeného šetření to však nelze potvrdit. Ani monitoring Povodí Vltavy neukazuje vysoké hodnoty sinic ve vodní nádrži.
Důmyslná návnada ohrozila dvanáctiletého Jack Russel teriéra jménem Eff. | foto: Policie ČR

Informace o úhynu dvou jack russel teriérů, kteří se údajně otrávili sinicemi, se začala šířit po internetu. Policisté to zaznamenali, navíc přijali oznámení od majitelky psů. Vše proto začali prověřovat.

„Z dosud provedeného šetření však nevyplývají žádné skutečnosti, na jejichž podkladě by bylo možno učinit závěr, že k úhynu psů došlo v důsledku otravy z vodní nádrže Lipno,“ popsal českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Policisté mají také k dispozici informaci z Povodí Vltavy o pravidelném monitoringu kvality vody. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měla být voda v nádrži nebezpečná. „Na případu policisté dál pracují,“ ujistil Šupík.

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. uvedla, že vzorky byly odebrány 26. května na čtyřech místech – u hráze v Lipně nad Vltavou, ve Frymburku, Dolní Vltavici a Horní Plané.

„Kvalita vody je na základě doposud realizovaných analýz dobrá. Biomasa planktonních sinic je aktuálně nízká. Vizuálně jsou patrné pouze drobné vločky roztroušené ve vodním sloupci. Většina vodního sloupce je aktuálně dostatečně saturována kyslíkem,“ uvedla Mertl a dodala, že při březích na návětrné straně dochází k výrazné akumulaci pylu z kvetení jehličnanů.

O možných otravách na břehu lipenského jezera nicméně informuje majitele psů na svých webových stránkách i obec.

„Obec Lipno nad Vltavou upozorňuje na základě informací od občanů majitele psů na možné nebezpečí u lipenského jezera. V poslední době zde došlo k pravděpodobným otravám psů, jejichž příčina zatím není známa, a může se jednat o jiný důvod uhynutí než je otrava. Doporučujeme majitelům, aby byli obzvlášť opatrní a věnovali zvýšenou pozornost svým psům,“ píše se na webu.

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

Urážel mladou sudí, zkusí si její práci. Trenér žáků zná kompletní balíček trestů

Momentka z amatérského fotbalu.

Stopka na dvanáct zápasů, finanční postih a k tomu ještě jeden trest. Asistent trenéra píseckých žáků Filip Šťastný si jako postih za své nevhodné chování vůči mladé rozhodčí vyzkouší, jaké je to být...

27. května 2026  16:12

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu.

Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku. Teprve po dvou hodinách byl muž dole na pevné zemi, vyvázl však bez zranění. Paraglidisty zachraňovali...

27. května 2026  9:14,  aktualizováno  12:34

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...

Kdo jiný, než Michal Frydrych hlavičkou po rohu mohl vstřelit první, úlevný, gól fotbalistů Baníku Ostrava v úvodním utkání baráže o první ligu. Ostravští nakonec díky dalším gólům Marka Havrana a...

26. května 2026  21:41

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  20:39

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

26. května 2026  20:09

Na toto dítě odpovídat nebude. Kritizované testy škola zastavila i bez ministra

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Někde již měli hotovo, jinde se konci blížili a některé školy ještě nezačaly. Kontroverzní testy z dílny České školní inspekce se nevyhnuly ani jihočeským školám. Ministr školství Robert Plaga (za...

26. května 2026  15:07

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

25. května 2026  14:11,  aktualizováno  26. 5. 12:55

České házenkářky zachránily na šampionátu život, pomohlo jejich povolání

Premium
Brankářka Lenka Zimmelová (v černém) a Olga Nováková (dole s číslem 7) na...

České házenkářky se zapsaly mezi hrdinky veteránského turnaje Masters, který se konal minulý týden v chorvatském Omiši, přestože na medaile nedosáhly. Na zahajovacím ceremoniálu Lenka Zimmelová...

26. května 2026  12:49

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

26. května 2026  10:14

Divadlo má dílčí jistotu. Točna zůstane v krumlovské zámecké zahradě další tři roky

Proti letohrádku stojí otáčivé hlediště.

Přesun českokrumlovského otáčivého hlediště se řeší už roky a stále není jasné, kdy a jestli vůbec k němu dojde. Nyní se však rýsuje dohoda na podobě smlouvy, která zachová současný stav do konce...

26. května 2026  9:03

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

