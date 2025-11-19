|
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům
Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...
Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...
Další ohnisko ptačí chřipky je v chovu na Písecku, likvidace čeká 10 tisíc bažantů
V bažantnici u Protivína na Písecku potvrdili veterináři ptačí chřipku. V chovu je přibližně 10 tisíc bažantů. Veterináři nařídili jejich likvidaci. Na místě uhynulo šedesát bažantů z chovného hejna,...
Trať, kde se srazily vlaky, stále vyhlíží modernizaci i ETCS. Dočká se až za několik let
Trať mezi Českými Budějovicemi a Plzní, kde se ve čtvrtek ráno u Zlivi srazily vlaky, čeká několik etap modernizace a také zkrácení doby jízdy. Přibude rovněž vlakový zabezpečovač ETCS, ale až po...
Bezmoc byla příšerná, nikdo nám nic neřekl, líčí příbuzná zraněného z vlaku
Po ranní srážce vlaků mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se žena zoufale snažila dovolat na České dráhy a zjistit, co se stalo jejímu otci. Podle jejích slov však linky nefungovaly, nikdo...
Policie prohledala evakuovanou školu v Táboře, nebezpečný předmět nenašla
Policisté v Táboře zasahovali ve čtvrtek ráno ve škole v Helsinské ulici. Žáci i učitelé museli opustit školu. Důvodem byla telefonická hrozba. V 10.40 hodin pak policie oznámila, že je opatření...
Mikrovlnný cestář opraví silnici i v mrazu a za tmy, novinku použijí na D4
S údržbou celkem 32 nových kilometrů dálnice D4, ale i dalších 16 opravených a starších mezi Příbrami a Pískem bude nově pomáhat také takzvaný mikrovlnný cestář. Společnost Via Salis, která se o tuto...
Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet
Pistoli Luger, samonabíjecí Walther či belgický Browning. Takovým arzenálem zbraní byl vybavený muž, který neváhal jednu z nich použít proti kopáčům vltavínů v lese nedaleko Českých Budějovic. Sám je...
Smrt na Lipně. Rakušan sjel v autě do přehrady, zachraňovali ho desítky minut
V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel rakouský senior, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. I přes desítky minut trvající snahu o jeho záchranu na místě...
Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny
Zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, omezení nákladní dopravy nebo jednosměrky. Obyvatelé oblíbené českobudějovické čtvrti Mladé už znají návrh na zklidnění dopravy. Většině se líbí a...