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Opilec u Lipna napadl ženu a brokovnicí střílel po jejím autě, vyjížděla zásahovka

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  12:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policisté zadrželi třiapadesátiletého muže, který podle nich v chatové oblasti u lipenské přehrady napadl ženu a brokovnicí střílel po jejím autě. Incident se stal v úterý v lokalitě Kovářov. Muž podle policie ženu napadl, urážel ji, zničil její mobilní telefon a sebral jí peněženku. Policisté o tom ve středu informovali na webu.

Událost nahlásila jiná žena z chatové oblasti, za níž napadená přišla a konflikt jí popsala. Kromě policistů z oddělení v Horní Plané do Kovářova vyrazila také zásahová jednotka.

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Muže následně objevili na louce za chatou. „Policisté mu naměřili bezmála dvě promile alkoholu v dechu. Následně putoval na policejní celu. Policisté ho podezírají ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování, poškození cizí věci a pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

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