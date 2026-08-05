Událost nahlásila jiná žena z chatové oblasti, za níž napadená přišla a konflikt jí popsala. Kromě policistů z oddělení v Horní Plané do Kovářova vyrazila také zásahová jednotka.
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Muže následně objevili na louce za chatou. „Policisté mu naměřili bezmála dvě promile alkoholu v dechu. Následně putoval na policejní celu. Policisté ho podezírají ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování, poškození cizí věci a pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.