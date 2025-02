Vytrvalci zaběhli maraton na zamrzlém Lipně. Led pořádně klouže, chválili si

Běžci se už od časného rána chystají na půlmaraton a maraton po jezeře. Přidávají se k nim také dva jezdci na kole v kategorii freestyle. Závodníci mají povinnou rozpravu, vedle se připravují i záchranáři. Pak už se všichni přesouvají na ledovou plochu.

Běžecké boty jsou většinou opásány takzvanými nesmeky, jen díky nim se dá zabránit uklouznutí. Běžci se rozcvičují. „To je zima,“ zazní občas. Jsou oblečeni lehce úměrně tomu, že se následující hodiny budou zahřívat právě během.

Někteří otužilci nastupují jen v kraťasech. „Máme krásné lipenské počasí,“ jsou povzbuzováni z reproduktoru. „Tři dva jedna start,“ zazní a asi osmdesátka postav zamíří doprostřed jezera, načež zmizí v mlžném oparu.

“Nejvíc máme přihlášených mužů. Asi čtvrtina tvoří ženy, dětí máme letos deset. Co se týče národností, máme to velice pestré, Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Maroko, Spojené Království , Irsko a dokonce i Austrálii,“ říká ředitelka závodu Adéla Černá.

„Trasu připravujeme několik dní dopředu, ale ještě během pátku vše kvůli bezpečnosti kontrolujeme,“ zdůrazňuje. „Každý rok si objednáváme zimu, a letos máme úplně perfektní podmínky. Led má asi dvacet centimetrů a je skvěle kluzký. Takže jak jsme slíbili závodníkům, bude to pěkná ledová zábava. Snad se vyčasí. Protože pak je to velmi náročné na psychiku, není vidět na další značky na trase,“ vysvětlila.

„Bojuji už od čtvrtého kilometru,“ svěřuje se jeden z běžců, který sem zamířil. Pár sekund odpočinku, a vrací se na trasu.

Podle záchranářů byl letošní maraton klidný. „Měli jsme jedno ošetření zranění ještě před startem, to ale nesouviselo se závodem. Ale ještě že jsme tady byli,“ popisuje jeden ze zdravotníků.

“Běželo se dobře. Žádný vítr, dobré podmínky. A mírný mráz je lepší než teplo. Led je velmi pěkný. Moc se nám to líbilo. Jsem tu už po čtvrté, a nikdy to není stejné, vždycky ten led vypadá jinak. A mlha taky nevadila, bylo to dobře značené, takže nikdo nikde nebloudil,“ chválí si Jakub Jurík z Přídolí u Českého Krumlova.

“Takhle klouzavé Lipno jsem ještě nezažil,“ komentoval svůj závod Ondřej Pína z Českokrumlovska. Na jezero vyrazil na kole. „Cesta je rozježděná od běžkařů, jsou tam vysoké drážky,“ vylíčil, jakým obtížím musel po cestě čelit.

Odpoledne se ukazuje slunce. Závodníci se sházejí u ledových stupňů vítězů. Celkově se zúčastnilo 68 běžců.

Absolutní vítězství bere „ajsmen“ Václav Bauer, který 42 kilometrů zaběhl za tři hodiny, 23 minut a 26 vteřin. Vyhrál už poněkolikáté. „Chcete jedenáctý ročník?“ ptá se Adéla Černá shromáždění. „Tak příště a modlit se za led!“ směje se.