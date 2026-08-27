Tajvan a Malý Tajvan. Dvojice ostrovů nedaleko Horní Plané na Českokrumlovsku. Od menšího z nich ve středu dopoledne přichází chlapec se svou maminkou. Zrovna jdou místem, které je obvykle pod vodou. Kvůli klesající hladině lipenské nádrže však ostrov srostl s pevninou.
„Vypadá to, že je všude voda, ale dá se tam dojít. Úplně na tom velkém ostrově jsme nebyli. Zkoušel jsem to, ale došel jsem tak dva metry od Malého Tajvanu a už je tam pro mě hloubka,“ popisuje malý kluk. V okolí se odhaluje i násep po bývalé železnici, která místem vedla. Nedostatek vody pociťují i u přívozu přímo v nedaleké Horní Plané.
Šance na zlepšení stavu hladiny, jen kdyby v zimě opakovaně padal a tál sníh. Zkrátka taková vlhká zima.