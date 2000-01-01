náhledy
Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou přehradu. Jihočeské moře, jak se jí přezdívá, je na suchu. Málo vody doléhá na celou Vltavskou kaskádu, od Šumavy až po Prahu.
Sucho je tedy hlavní příčina. „Lipno soustavně musí udržovat stálý odtok 6 metrů krychlových za sekundu, přítok je však menší. Tudíž hladina v lipenské přehradě neustále pomalinku klesá,“ vysvětluje mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.
Úbytek vody oproti normálu je asi nejvíce vidět na samotném začátku přehrady, v Nové Peci. Tady se běžně začíná přehrada vzdouvat, teď tu najdete jen klidnou řeku s drobnými přítoky nejrůznějších potůčků.
Pod Novou Pecí může pozorovatel při současném stavu vody krásně vidět původní koryto řeky Vltavy. Odkryté jsou tu například kamenné zbytky břehů.
Mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou stojí takzvaná Lipenská víla. Bronzová socha na skalním ostrohu. Jindy má vody třeba až po kolena, teď je vysoko nad hladinou. „Přítok je menší i na Orlíku, hladiny v nádržích proto pozvolna klesají. A současné deště nestačí podzemní sucho kompenzovat,“ zmiňuje mluvčí.
Hladiny vody sice klesají, ale podle Povodí Vltavy nejde úplně o dramatickou situaci. Podobná sucha známe už například z let 2015 a 2018. I letošní rok se tedy zapíše jako ten sušší.
Vodní nádrže však své hlavní účely stále plní. „Pomáhají zlepšovat průtok na Vltavě až k Labi, dále mají i protipovodňovou funkci a také vyrábějí elektřinu,“ připomíná Hugo Roldán. Na snímku pod sochou Lipenské víly je vidět, kam ještě nedávno sahala hladina Lipna.
Úbytek vody může trápit zejména rekreanty či rybáře. Ti musejí se svými loďkami překonávat od břehů delší vzdálenosti, aby je dostali na hladinu. Sucho ale výrazně více omezuje větší lodní dopravu. „Zastavená je lodní plavba mezi Podlskem a Kořenskem, na Orlíku je pak vyřazený z provozu lodní výtah,“ zmiňuje Roldán důsledky suchého roku.
Tady začíná Lipno, ale teď to moc patrné není. Úbytek vody z Vltavské kaskády je ale nejvíce vidět na Orlíku, protože ten se začíná upouštět jako první. „Má největší kapacitu ze všech přehrad kaskády,“ vysvětluje mluvčí povodí.
Posunuli jsme se od Nové Pece o pár kilometrů dál po proudu. Takto vypadá situace na levém břehu přehrady u autokempu Karlovy Dvory II za Horní Planou. I tady je jasně patrné, že vody je málo.
Někteří rybáři si však na současný stav nestěžují, dají si židličky o něco blíže a nahazují. „Jde to, občas nám něco zabere. Spíš tu ale jen tak odpočíváme, máte to tu moc pěkné,“ libuje si parta kamarádů z Německa.
I když je v Lipně vody málo, podle Povodí Vltavy je zatím na nějaká varování ještě dost brzy. Pro výrobu energie mají turbíny v první přehradě Vltavské kaskády vody pořád dost.
