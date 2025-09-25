|
OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky
Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna
Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...
Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici
Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...
Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná
Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...
Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek
V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...
Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela
Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik...
Sloupky, zeleň a čistota. Pěší zónu v centru Budějovic chtějí zkrášlit
Krajinská ulice je vstupní bránou do centra Českých Budějovic. Radnice ji chce začít zvelebovat a vyhnat z ní auta nejdříve za pět let. Na setkání s občany řešilo vedení města také dlažbu v podloubí,...
Chceme lidem dopřát nástroj obecného referenda, říká lídr SPD na jihu Čech
Libor Vondráček je předsedou Svobodných. Ve volbách kandiduje jako lídr společné kandidátky SPD, Trikolory, Svobodných a PRO na jihu Čech. „Řekli jsme si, že teď palčivé problémy opravdu vyžadují,...
Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece
Poblíž jezu na řece Volyňce na okraji Strakonic našli ve středu dopoledne kolemjdoucí odložené osobní věci, dámské boty, oblečení i sportovní tašku. Protože tím vznikly obavy, že by se mohl v řece...
Kraj chce u centra Budějovic vybudovat čtvrť pro tisíce lidí, koupí areál firmy
Nebývalou a obří transakci ve středu oznámili zástupci Jihočeského kraje a společnosti Viscofan. Firma opustí bývalý areál Tabačky blízko centra Českých Budějovicích a přesune svůj provoz do areálu u...
Záhadný muž z jihu Čech zůstává na psychiatrii, podle policie je to cizinec
Policisté vypátrali pravděpodobnou totožnost neznámého muže bez dokladů, který se před několika dny potuloval po Mirkovicích na Českokrumlovsku. Zanedbaný muž ve špatném zdravotním stavu podle nich...
Budoucnost otáčivého hlediště v Krumlově je dál nejistá. Navzdory slibům ministra
Místo pro nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově stále není známé. Ministr kultury chtěl mít jasno do konce volebního období. Prozatím to vypadá, že se blíží shoda na přesunu točny v prodloužení...
Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví
Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...
Byty nemají sloužit jen pro ukládání peněz, říká jihočeský lídr Pirátů Soumar
Jedničkou Pirátů v Jihočeském kraji je místostarosta Písku Josef Soumar. Popisuje řešení bytové situace, protože jedním bodem programu strany je 200 tisíc domovů za čtyři roky. V rozhovoru pro...
Hotelů a apartmánů už je tu dost. Místní a spolky kritizují „betonování“ břehů Lipna
Okolí lipenské vodní nádrže se v posledních letech mění na válečné pole developerů a obyvatel. Zatímco majitelé pozemků se snaží zastavovat jeho břehy rekreačními rezorty, někteří zastupitelé a...