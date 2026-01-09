Největší přírodní bruslařská dráha na světě, to je takzvaná ledová magistrála na lipenské přehradě. Když to podmínky dovolují, lidé mohou po zamrzlé hladině dojet z Frymburka až do Lipna nad Vltavou.
V úterý 6. ledna se však osmikolový stroj, který upravuje dráhu magistrály, u Frymburku propadl pod led.
„Přibližně 40 metrů od břehu radlice stroje zajela do praskliny v ledu, led se nařízl a stroj se dostal na vodu. Při vyprošťování za asistence profesionálních hasičů se bohužel stroj potopil. Po vytažení jsme zjistili vážné poškození dna naší obojživelné techniky, pravděpodobně způsobené kamenem ležícím na ledu – podle všeho vhozeným při zamrzání hladiny za účelem zkoušení pevnosti ledu,“ vysvětluje správce ledové magistrály Antonín Labaj.
Dobrovolníci, kteří magistrálu udržují bez nároku na odměnu, tak nyní nemají s čím pracovat. Provoz na aktuálně zasněžené dráze je v ohrožení.
|
Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou
„Ztráta techniky znamená, že v úseku Frymburk – Přední Výtoň – Lipno nad Vltavou není možné ledovou dráhu v nejbližších dnech upravovat. Stávající technika měla za sebou dlouhé roky provozu a byla téměř na hranici své životnosti i před nešťastnou událostí,“ doplňuje Labaj.
Ihned po nehodě se začali lidé ptát, jestli mohou dobrovolníkům finančně pomoci. Ti tak zřídili transparentní účet, kam mohou zájemci přispívat na opravu poškozené osmikolky a na pořízení nové spolehlivější techniky. Číslo účtu zájemci najdou na facebookovém profilu ledové magistrály.
„Dráhu pro bruslaře spravujeme dobrovolně ve svém volném čase. Veškeré práce vykonáváme bez nároku na odměnu a významná část nákladů na techniku i provoz se dlouhodobě hradí z vlastních prostředků ledařů,“ uvádějí provozovatelé magistrály.
Jim se již ozvala firma, která nabídla návrh technického řešení přímo přizpůsobeného potřebám lipenských ledařů. Podobně reagují také lidé na sociálních sítích.
|
Na bruslích, běžkách i bobech. Zamrzlé Lipno se proměnilo v ledovou magistrálu
„Posílám dvě stě,“ píše Pavel Šimek, kterého například doplňuje Jiří Růžička z Jihlavy. „Děkujeme a doufáme, že vám to pomůže,“ dodává.
Před pátečním vydatnějším sněžením si ledovou magistrálu užívaly tisíce návštěvníků. „Když Lipno zamrzá, tak si to nenecháme ujít. Jezdíme sem s celou rodinou, zabruslit si i zahrát hokej. Je to fajn. Rádi přispějeme drobným obnosem, když se o magistrálu starají dobře,“ přiblížil Vojtěch Krása z Českých Budějovic.
|
20. ledna 2025
Ledová magistrála na Lipně je podle správců největší přírodní bruslařskou dráhou na světě. Propojuje několik obcí jako Frymburk, Přední Výtoň, Lipno nad Vltavou, Černou v Pošumaví a Horní Planou. V ideálních podmínkách nabízí desítky kilometrů upravených bruslařských tras přímo na zamrzlé hladině přehrady.
Činnost ledařů částečně podporuje městys Frymburk, avšak převážnou část nákladů si hradí dobrovolníci z vlastních zdrojů.