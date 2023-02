Vytrvalci vyrazili na zamrzlou lipenskou přehradu, po oteplení to byl adrenalin

Pořádně se obléci, protáhnout, namasírovat stehna, naposledy se zahřát teplým čajem z termosky a lehce se proběhnout po zamrzlé hladině lipenské přehrady.

Po dvou letech si desítky vytrvalců v sobotu užily běh na netradičním povrchu. Pořadatelé extrémního závodu Lipno Ice Marathon vystavěli maratonskou i půlmaratonskou trať téměř celou po ledě.

„Už je to osmý ročník a je zajímavé, že každý sudý se běhá na zamrzlé hladině,“ usmívala se pod startovní a cílovou bránou v kempu v Černé v Pošumaví jedna z organizátorek.

„Závod poběžím už posedmé, takže moje pocity jsou jen ty nejlepší. Dalo by se říci, že je to takový můj domácí závod, byť jsem přijel z Prahy,“ usmíval se Vojtěch Marek, kterého čekala půlmaratonská trať.

„Jednou jsem byl druhý, jednou třetí. I z tohoto důvodu se pořád vracím, abych to překonal. Takže dneska by to mělo být první místo, ne? Pokusím se o to. Navíc je skvělé, že se zase proběhneme na ledu. Rád bych se do cíle dostal pod dvě hodiny,“ přidal vytrvalec. Jeden z cílů těsně splnil, závod uběhl za 1:59:54 hodiny. Ale až jako čtrnáctý.

Po mrazech v minulých dnech se v sobotu oteplilo, teplota byla už při dopoledním startu závodu nad nulou. Led postupně měkl.

„Tak prudkou změnu podmínek na ledu nepamatuji. Závod se uskutečnil na ledě, který byl skutečně adrenalinový,“ uvedla pro ČTK ředitelka závodu Adéla Černá. Dodala, že pokud se běžci na zamrzlé hladině přehrady drželi vyznačené trati, bylo to v pořádku, ale jinde už byla místa, kde byla voda.

Závodníky čekal dokonale hladký led

Po startu v kempu Jestřábí na běžce, ale i cyklisty či bruslaře s větrným kitem čekal rozbitý a zasněžený led, plný prasklin a nerovností. Peloton se nejprve vydal od pláže v kempu směrem k Hůrce, aby se potom stočil zpátky a zamířil k Dolní Vltavici.

Tam už závodníky přivítal dokonale hladký a průzračný led. Kdo si nevzal nesmeky (speciální pásky s hřeby, které se připínají na boty), tak toho dost litoval.

„Chlapi, nemáte nějaké náhradní nesmeky? Já si je zapomněl,“ ptal se jeden z běžců dvojice vodních záchranářů, kteří seděli na ledě u jednoho z kontrolních bodů v Dolní Vltavici. Kolem nich spíš klouzal, než běžel.

I když se občas stalo, že se nějakému závodníkovi probořila noha pod led, výraznější problémy zamrzlá trasa nepřinesla. Na maratonské trati dlouhé 42 kilometrů vyhrál Václav Bauer (3:12:56 hodiny) a půlmaraton opanoval Daniel Kraus (1:41:45 hodiny).

„Bylo to super,“ hluboce oddechoval v cíli Filip Drinka a přitom se koukal na své hodinky, aby si stopnul výsledný čas. „Hodina, čtyřicet šest minut. Na to, že to byl můj první závod, jsem moc spokojený. I led byl výborný, i když místy s prasklinami. Člověk si musel dávat pozor,“ doplnil třetí nejrychlejší muž na 22kilometrové trati.